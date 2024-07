Du lịch Nghiên cứu phương án phát triển điểm đến Trung tâm Thánh mẫu Trà Kiệu (QNO) - Sở VH-TT&DL vừa có văn bản gửi huyện Duy Xuyên về việc phát triển sản phẩm du lịch tại Trung tâm Thánh mẫu Trà Kiệu (xã Duy Sơn, Duy Xuyên).

Trung tâm Thánh mẫu Trà Kiệu nằm trên cung đường nối 2 di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn. Ảnh: Q.T

Theo Sở VH-TT&DL, Trung tâm Thánh mẫu Trà Kiệu (nhà thờ Núi) đã là một trong những điểm tham quan, du lịch thu hút nhiều đoàn khách hành hương, khách du lịch trong nhiều năm qua nhờ vào lợi thế nằm trên trục đường kết nối với Di sản văn hóa thế giới Khu đền tháp Mỹ Sơn, Đô thị cổ Hội An và các điểm du lịch lân cận.

Tuy nhiên, việc đưa điểm du lịch này vào trong hệ thống tour tuyến du lịch, phục vụ du khách đến tham quan, tạo thêm sự phong phú về điểm đến tại huyện Duy Xuyên và tỉnh Quảng Nam vẫn chưa được tổ chức thường xuyên, chưa khai thác được tiềm năng văn hóa của điểm đến, tạo điều kiện kết nối du lịch - thương mại, giới thiệu thêm về sản phẩm OCOP của địa phương, trong khi nhu cầu về khai thác điểm đến đang được nhiều doanh nghiệp du lịch quan tâm.

Do đó, Sở VH-TT&DL đề nghị UBND huyện Duy Xuyên xây dựng kế hoạch, phương án phát triển điểm đến du lịch tại Trung tâm Thánh mẫu Trà Kiệu trở thành một trong những điểm đến kết nối với Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn và các điểm du lịch khác.

Ảnh: Q.T

Qua đó phát huy các giá trị văn hóa riêng biệt của địa danh này; phối hợp địa phương và cộng đồng hình thành các khu điểm dịch vụ phục vụ du khách với bãi đỗ xe, quầy bán hàng lưu niệm, các sản phẩm văn hóa, sản phẩm OCOP địa phương, quy hoạch điểm ẩm thực đạt chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ du khách.

Xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa với “câu chuyện” là địa danh kinh thành Simhapura của vương quốc Champa gắn liền với Di sản văn hóa thế giới Khu đền tháp Mỹ Sơn và là điểm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân…

Đồng thời chú trọng công tác đào tạo nguồn lực có đủ kiến thức, am hiểu về lịch sử, giá trị riêng có của văn hóa Chămpa; về “câu chuyện” của kinh thành Trà Kiệu cũng như tăng cường công tác quản lý, công tác đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng điểm đến du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện và an toàn, tạo ấn tượng tốt cho du khách.

Ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho hay, việc xúc tiến các hoạt động này nhằm giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng riêng có của địa danh này, đồng thời liên kết các điểm du lịch trong khu vực (thông qua hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt qua ga Trà Kiệu) nhằm mở rộng không gian du lịch, tạo điều kiện hình thành các tuyến du lịch dựa trên các điểm: Đô thị cổ Hội An - làng du lịch Cẩm Kim - điểm du lịch cộng đồng Trà Nhiêu - kinh đô Trà Kiệu - Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, Chămpa - Khu di tích Hòn Tàu - Khu đền tháp Mỹ Sơn...

Khi triển khai, Sở VH-TT&DL sẽ hỗ trợ huyện kết nối với các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh đến tham quan, khảo sát, hỗ trợ kết nối du khách, cũng như hỗ trợ tập huấn về công tác quản lý, khai thác dịch vụ điểm đến.