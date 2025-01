An ninh trật tự Nghiện game, nam thanh niên ở Quảng Nam nhờ chuyển tiền rồi... quỵt (QNO) - Nhờ chủ cửa hàng chuyển 5,6 triệu đồng vào tài khoản, nam thanh niên ở Quảng Nam sau đó chỉ để lại số tiền mặt 1,6 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Đối tượng cùng tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 16/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ cho hay, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.D.H. (SN 1987, trú xã Tam Thái, Phú Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, trưa ngày 15/1/2025, Công an thành phố tiếp nhận trình báo của chị L.T.T.N. (trú Phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) về việc có một thanh niên không rõ lai lịch đến giao dịch tại cửa hàng kinh doanh sim card T.N (đường Hùng Vương, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) do chị N. làm chủ. Người này đề nghị chị N. chuyển số tiền 5,6 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng rồi sẽ trả lại tiền mặt và phí.

Chị N. tin là thật và đồng ý quét mã QR ngân hàng do người thanh niên cung cấp. Tuy nhiên, khi chuyển tiền xong, nam thanh niên chỉ để lại số tiền 1,6 triệu đồng rồi nhanh chóng ra xe máy bỏ chạy, chiếm đoạt số tiền 4 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng tổ chức xác minh. Chỉ sau 2 giờ xác minh, lực lượng Cảnh sát hình sự đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là N.D.H. nên tiến hành triệu tập làm việc.

Đối tượng H. khai nhận do cần tiền chơi game nên đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị N.