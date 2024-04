Thủy sản Ngư dân Quảng Nam nhấp nhổm vì luồng lạch bồi lắng Luồng lạch Cửa Đại (Hội An) và Khu neo đậu cảng cá An Hòa (xã Tam Quang và Tam Giang, Núi Thành) bị bồi lắng, ảnh hưởng đến việc vươn khơi cũng như neo đậu tàu cá của ngư dân.

Khu neo đậu tàu cá An Hòa (xã Tam Quang và Tam Giang, Núi Thành) bị bồi lắng, ngư dân rất khó đưa tàu công suất lớn vào neo đậu. Ảnh: Q.VIỆT

Chưa có giải pháp cho Cửa đại

Đang vụ sản xuất chính nhưng ngư dân rất khó đưa tàu cá ra khơi do luồng lạch Cửa Đại bị bồi lắng.

Ngư dân Phạm Văn Duy Hùng (xã Duy Hải, Duy Xuyên) cho biết, bồi lắng ở biển Cửa Đại diễn ra từ năm 2017 đến nay. Không ít lần tàu thuyền vượt Cửa Đại ra biển đã bị chìm.

Như trường hợp tàu cá QNa-95464 của ngư dân Huỳnh Thanh Bích (xã Bình Minh, Thăng Bình) mắc cạn rồi bị sóng đánh chìm khi đang từ Cửa Đại ra biển. Rất may, các ngư dân gần đó phát hiện sự cố đã kịp thời đến ứng cứu.

Ông Trần Văn Siêm - Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho biết, thời điểm này, ngư dân trên địa bàn đứng ngồi không yên vì rất khó đưa tàu đi khai thác hải sản. Đối với tàu thuyền nhỏ, chỉ cần tranh thủ hải triều dâng là đi được ra cửa biển, nhưng với các tàu đánh bắt xa bờ, ra được biển hay không là chuyện… hên xui.

“Hải triều dâng 0,5m là phương tiện nhỏ có thể ra biển. Tàu lớn cần độ sâu 2 đến 2,5m mới có thể ra cửa biển. Ngư dân nhiều lần dò dẫm và gặp sự cố nên rất lo lắng” - ông Siêm nói.

Một số chủ tàu cá cho biết, sau khi hoàn thành chuyến biển, đưa tàu cá từ Cửa Đại đến bến cá Thanh Hà (Hội An) để bán hải sản thì gặp nhiều khó khăn do luồng lạch ngày một cạn dần. Về điều này, ông Lê Đình Tường - Phó Trưởng phòng Kinh tế TP.Hội An cho biết, có thể do hải triều rút cạn (có khi lên đến hơn 1m). Khi có nhiều phản ánh của ngư dân về luồng lạch, ngành chức năng sẽ khảo sát để tham mưu UBND TP.Hội An có đề xuất với các ngành chức năng giải quyết.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng, tình trạng bồi lắng luồng lạch Cửa Đại diễn ra nhiều năm qua. UBND TP.Hội An đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh, Bộ GTVT khảo sát, nghiên cứu có phương án nạo vét khơi thông luồng lạch từ năm 2017 đến nay vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

“Mong Cục Đường thủy nội địa (Bộ GTVT) thực hiện đấu thầu, khởi công nạo vét luồng lạch Cửa Đại giúp tàu cá và phương tiện vận chuyển người, hàng hóa ra vào xã đảo Tân Hiệp được thuận lợi” - ông Hùng nói.

Dự án Khu neo đậu tàu cá An Hòa chậm tiến độ

Ngư dân Bùi Thế Cả - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Quang (Núi Thành) kiến nghị ngành thủy sản nhanh chóng khắc phục tình trạng bồi lắng luồng lạch tại Khu neo đậu tàu cá An Hòa (2 xã Tam Quang và Tam Giang).

Cạn luồng lạch Cửa Đại khiến cho tàu cá rất khó ra khơi. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Cả cho biết, ngư dân có nhu cầu đưa tàu cá công suất lớn vào neo đậu tại Khu neo đậu tàu cá An Hòa để đảm bảo an toàn. Thế nhưng do luồng lạch bồi lắng, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra gây thiệt hại cho ngư dân.

“Từ cửa An Hòa trở vào, rất nhiều tàu vận tải lớn, tàu thuyền của ngư dân, phà đưa khách sang Tam Hải hoạt động liên tục nên ngư dân sợ neo đậu tàu cá sẽ rủi ro. Ngành chức năng cần khơi thông luồng lạch Khu neo đậu tàu cá An Hòa đáp ứng nhu cầu chính đáng của cộng đồng ngư dân” - ông Cả nói.

Khu neo đậu tàu cá An Hòa được đầu tư xây dựng trên hơn 36ha mặt nước từ vốn ngân sách nhà nước và vốn vay Ngân hàng Thế giới, do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư. Đây là khu neo đậu tàu cá lớn nhất Quảng Nam, đủ chỗ cho 1.200 tàu có công suất lớn vào neo đậu. Sau khi xây dựng xong, bàn giao cho huyện Núi Thành vào năm 2010 đã xuất hiện tình trạng luồng lạch bị bồi lắng, tàu cá không vào được khu neo đậu.

Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành nói, khu neo đậu tàu cá được đầu tư đến 80 tỷ đồng nhưng không phát huy hết công năng là rất đáng tiếc. Mong các ngành chức năng nạo vét luồng lạch để ngư dân đưa tàu cá vào neo đậu an toàn.

Để giải quyết bất cập của Khu neo đậu tàu cá An Hòa, UBND tỉnh quyết định nâng cấp dự án trên. Ngoài hạng mục chính là nạo vét, khơi thông luồng lạch cho tàu công suất lớn vào neo đậu còn xây dựng các hạng mục kè chắn sóng phía đông dài 250m, đê phía tây 350m; kè bảo vệ bờ kết hợp trụ neo và đường giao thông phía bờ Tam Quang có chiều dài 700m; sửa chữa, nâng cấp 70 trụ neo và xây dựng đường công vụ.

Tổng mức đầu tư dự án là 98,5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, kế hoạch đầu tư năm 2018 - 2022, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lam - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh cho biết, theo kế hoạch, dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào năm 2022, nhưng đến nay chưa xong chủ yếu do giải phóng mặt bằng chậm.

“UBND tỉnh đã gia hạn hoàn thành dự án đến cuối năm 2024. Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng, giải quyết dứt điểm các bất cập, bàn giao đưa vào sử dụng, thuận lợi cho ngư dân neo đậu tàu cá an toàn” - ông Lam nói.