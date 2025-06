Nông nghiệp - Nông thôn Người dân Bình An thất thu mùa sen (QNO) - Sau đợt mưa lớn bất thường khiến hàng chục héc ta sen sắp thu hoạch hạt của người dân xã Bình An (Thăng Bình) trở nên mất trắng.

Hàng chục héc ta sen của người dân xã Bình An bị héo úa, chết dần sau mưa lớn.

Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Cơn mưa kéo dài từ ngày 12 đến 14/6/2025 khiến cánh đồng trồng sen ở Gò Dài thuộc thôn An Thành 2, An Thành 3 (xã Bình An) bị ngập sâu hơn 1m. Sau khi nước lũ rút đi, nhiều diện tích sen của người dân bị héo úa, không còn khả năng thu hoạch hạt.

Vợ chồng ông Hải cắt bỏ sen hỏng. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Ông Châu Thanh Hải (thôn An Thành 3) đang cùng vợ lội bùn cắt bỏ những lá, bông, đài sen hư sau mưa lũ ở cánh đồng Gò Dài với tâm trạng đầy tiếc nuối. Ông Hải cho biết, khoảng tháng Chạp năm 2024 gia đình ông trồng hơn một mẫu sen với chi phí đầu tư hạt giống, phân bón 10 triệu đồng.

Búp sen khô héo dưới ánh nắng mặt trời. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Ông Hải mới thu hoạch đợt sen đầu tiên vào tháng 5/2025 để bán cho thương lái với số tiền vừa đủ vốn và chuẩn bị hái tiếp thì gặp mưa lớn trong giữa tháng 6/2025 khiến toàn bộ diện tích sen của gia đình ông hư hại, không còn khả năng thu hoạch.

“Mấy năm trước, sen được mùa được giá thì doanh thu đem lại cho tôi khoảng 80 triệu đồng, còn năm nay thì trắng tay. Để cứu sen, tôi và vợ đành cắt bỏ những cây hư với hy vọng đợt sen non sẽ phát triển và cho hạt trong những tháng ngày nắng sắp tới” – ông Hải nói.

Ông Minh dùng máy cày xới đất bùn để sen non mọc lại. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Cách ruộng sen của ông Hải khoảng 500m, khu trồng sen của ông Võ Văn Minh (thôn An Thành 1) đang khẩn trương xới bùn để gốc sen phát triển và sớm ra hoa trở lại.

Ông Minh cho hay, vụ này gia đình ông trồng 3 mẫu sen, còn khoảng 10 ngày nữa là bắt đầu hái lấy hạt, bỗng dưng cơn mưa trái mùa xuất hiện khiến toàn bộ diện tích sen của ông trở nên tiêu điều.

“Cánh đồng ở xã Bình An thấp trũng, mưa lớn nước rút chậm khiến toàn bộ diện tích sen bị úng nước. Cây sen mọc dưới nước nhưng ngập sâu thì hết cách cứu vãn. Tôi tiếc lắm, nếu đợt sen này thuận lợi sẽ đem lại cho tôi khoảng 150 triệu đồng, còn giờ thì chỉ biết làm lại từ đầu” – ông Minh nói với tâm trạng buồn bã.

Những đài sen sắp thu hoạch bị ngâm nước khiến hạt sẽ có vị đắng. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Được biết, cánh đồng Gò Dài (xã Bình An) là vùng trũng, cỏ lác mọc dày đặc không thể trồng lúa, người dân địa phương đã cải tạo 15ha đất để trồng sen lấy hạt. Mỗi hộ dân trồng từ vài sào đến vài mẫu.

Mùa trồng sen bắt đầu từ tháng Chạp năm trước và cho thu hoạch đến tháng 7 năm sau. Đài sen sau khi thu hoạch sẽ được người dân tích vỏ lấy hạt cân bán cho thương lái với giá dao động từ 30-80 nghìn đồng/kg, còn tùy vào thời vụ.

Theo người dân xã Bình An, so với trồng lúa thì lợi nhuận từ sen đem lại gấp 3-4 lần; cạnh đó, họ còn kết hợp với nuôi cá nước ngọt để tăng thêm thu nhập. Đến mùa thu hoạch sen, nhiều người già và trẻ nhỏ trong làng có thêm việc làm từ bóc hạt sen.

[VIDEO] - Võ Văn Minh chia sẻ về vụ sen hư hại sau mưa: