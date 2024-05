An ninh trật tự Người dân Hội An thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (QNO) - Chiều 4/5, UBND TP.Hội An tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC)".

Năm đội thi phải thực hiện thao tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà ở liền kề kết hợp sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Q.T

Tham gia hội thi có 5 đội đại diện cho 16 tổ liên gia an toàn PCCC đến từ các phường Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, Cẩm Châu, Cẩm An. Hầu hết các phường này thuộc khu vực trung tâm - nơi tọa lạc di sản Khu phố cổ Hội An với hàng nghìn di tích, nhà cổ.

Ở phần thi lý thuyết, các đội bốc thăm ngẫu nhiên thành viên trả lời câu hỏi trong số 30 câu hỏi xoay quanh kiến thức cơ bản về PCCC.

Sẵn sàng dụng cụ bảo hộ và chữa cháy để xử lý đám cháy. Ảnh: Q.T

Đối với thi thực hành, 5 đội thực hiện thao tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà ở liền kề kết hợp sản xuất, kinh doanh. Mỗi đội gồm 8 vận động viên, trong đó có 1 đội trưởng, 5 thành viên thi đấu và 2 thành viên trong vai người bị nạn.

Phần thi thực hành đòi hỏi vận động viên phải dũng cảm, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn nhưng cũng cần sự khéo léo để đảm bảo an toàn cho bản thân và hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhanh nhất - "thời gian vàng" để ứng phó tình huống cháy.

Đưa người bị kẹt trong đám cháy ra ngoài. Ảnh: Q.T

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, Hội An đặc thù là đô thị di sản với nhiều nhà cổ và công trình kiến trúc chủ yếu làm bằng vật liệu gỗ, liền kề nhau, phần lớn kết hợp giữa mục đích ở với kinh doanh du lịch - dịch vụ có nhiều mặt hàng dễ cháy; đường vào khu phố cổ, nhất là các kiệt hẻm rất nhỏ hẹp nên xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường... Vì thế, vai trò của tổ liên gia an toàn PCCC có ý nghĩa rất quan trọng.

Thông qua hội thi sẽ góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC và cứu nạn cứu hộ trên toàn địa bàn thành phố thời gian tới.

Cứu hộ người bị nạn là ưu tiên hàng đầu. Ảnh: Q.T

Di chuyển hàng hóa khỏi đám cháy. Ảnh: Q.T

Các đội cố gắng hoàn thành phần thi càng sớm càng tốt - "thời gian vàng" để xử lý đám cháy. Ảnh: Q.T

Khống chế ngọn lửa. Ảnh: Q.T

Lãnh đạo TP.Hội An và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tặng cờ lưu niệm các đội tham gia hội thi. Ảnh: Q.T

[VIDEO] - Các đội tranh tài tại hội thi: