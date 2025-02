Thương mại - Dịch vụ Người tiêu dùng tin tưởng sản phẩm OCOP (QNO) - Bao bì đẹp, chất lượng tốt đã giúp cho các sản phẩm OCOP ngành thực phẩm, hàng tiêu dùng Quảng Nam chiếm được niềm tin của khách hàng.

Chị Trần Thị Bích Huyền (bên trái) chọn dùng các sản phẩm OCOP ngành thực phẩm thay thế cho các sản phẩm được sản xuất công nghiệp. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Thay đổi thói quen dùng “hàng chợ”

Khoảng 2 năm nay, chị Trần Thị Bích Huyền (thôn Diêm Điền, Tam Tiến, Núi Thành) đã chuyển sang dùng một số sản phẩm thực phẩm có dán nhãn sản phẩm OCOP của địa phương.

Chị Huyền cho biết khi Điểm bán hàng OCOP Tam Tiến (thuộc Hợp tác xã Nông - ngư nghiệp Núi Thành) mở cửa thì chị mua một số sản phẩm đặc sản địa phương để dùng thử.

Chất lượng của các sản phẩm thực phẩm do các chủ thể OCOP địa phương sản xuất tốt và được đóng gói trong bao bì sạch sẽ đã chiếm được niềm tin của chị Huyền.

“Gạo, dầu ăn, chả cá… khá ngon khi giữ được hương vị truyền thống và được đóng gói, có chứng nhận của cơ quan chức năng thì tôi an tâm hơn so với các sản phẩm không bao bì, nhãn mác ngoài chợ. Việc giá cả đắt hơn một chút so với hàng bán ngoài chợ cũng khiến nhiều người dân vùng nông thôn đắn đo khi lựa chọn. Tuy nhiên, việc an toàn thực phẩm là trên hết nên cứ chọn sản phẩm OCOP để bảo vệ sức khỏe cho gia đình” - chị Trần Thị Bích Huyền nói.

[VIDEO] - Điểm bán hàng OCOP Tam Tiến:

Tương tự, bà Nguyễn Thị Lại (thôn Thọ Tân, Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ) cũng dần chuyển qua mua một số sản phẩm OCOP dùng hằng ngày. Trong đó, sản phẩm nước mắm đóng chai của các hộ kinh doanh, hợp tác xã ở Tam Thanh là lựa chọn hàng đầu của gia đình bà trong những năm qua.

Ngoài ra, gia đình bà Lại cũng ủng hộ các sản phẩm OCOP địa phương như bánh tráng mè đen Huỳnh Mỹ (Tam Ngọc), các loại bánh dừa của các cơ sở tại Tam Kỳ và tinh dầu xuất xứ từ Tiên Phước, Bắc Trà My…

“Trước đây tôi hay đặt mua nước mắm theo lít từ một số người làm mắm truyền thống ở Tam Thanh. Nhưng nay vào siêu thị Co.opmart thì đã sẵn có kệ hàng bày bán các sản phẩm nước mắm đóng chai tiện dụng, lại là sản phẩm OCOP của địa phương nữa nên tôi tin dùng. Các sản phẩm này sản xuất theo phương pháp truyền thống nên so với các sản phẩm nước mắm công nghiệp sẽ ngon, đậm đà hơn” - bà Lại nói.

Theo chị Nguyễn Thị Ly (TP.Tam Kỳ), xu hướng của người trẻ là mua sắm qua các sàn điện tử đối với các sản phẩm gia dụng, thời trang… Tuy nhiên, nhóm người nội trợ trẻ sẽ lựa chọn các sản phẩm đặc sản của địa phương, có nhãn mác từ các làng nghề truyền thống vì tâm lý thích sử dụng sản phẩm chất lượng mà giá thành không quá đắt. “Xu hướng healthy sử dụng các sản phẩm thực phẩm, dược liệu được sản xuất từ các cơ sở địa phương được người trẻ ưu tiên hơn” - chị Ly nói.

Sản phẩm OCOP ngày càng chiếm trọn niềm tin của người tiêu dùng. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Tăng trưởng doanh số bán hàng

Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Giám đốc HTX Nông - ngư nghiệp Núi Thành cho biết, Điểm bán hàng OCOP Tam Tiến ngoài việc tổ chức bán hàng thì còn có nhiệm vụ quảng bá cho chương trình OCOP và các sản phẩm OCOP đến người dân.

Ngoài việc đưa 4 sản phẩm OCOP của xã Tam Tiến lên kệ hàng thì cửa hàng còn bày bán 30 loại sản phẩm OCOP, hàng nông sản xứ Quảng. Sản phẩm yến, chả cá mối, xúc xích có chứng nhận OCOP là 3 sản phẩm bán chạy nhất của cửa hàng trong các năm qua. Doanh thu bình quân hằng tháng của cửa hàng đạt khoảng 700 ngàn đồng.

“Dịp tết vừa qua người dân rất tin tưởng, ủng hộ sản phẩm OCOP để làm giỏ quà, sử dụng dịp tết nên doanh thu của cửa hàng tăng khoảng 30%. Ngoài ra, để hưởng ứng chương trình “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” thì Điểm bán hàng OCOP Tam Tiến đã ký kết với Siêu thị Co.opmart Tam Kỳ bán các sản phẩm thương hiệu Select, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Tiến tổ chức buổi tuyên truyền về sản phẩm OCOP địa phương và hàng Việt Nam chất lượng cao” - ông Nguyễn Tiến mạnh cho biết.

Doanh số bán hàng các sản phẩm OCOP của Siêu thị Co.opmart Tam Kỳ trong dịp tết đạt gần 250 triệu đồng. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Theo đại diện Siêu thị Co.opmart Tam Kỳ, qua 5 năm triển khai chương trình OCOP, siêu thị đã ký kết hợp đồng cùng 20 nhà cung cấp với 60 sản phẩm trên toàn tỉnh.

Bà Trần Thị Như Lai - Giám đốc Co.opmart Tam Kỳ thông tin, từ năm 2020 đơn vị đã xây dựng gian hàng riêng cho các sản phẩm OCOP của Quảng Nam để khách hàng dễ nhận biết và lựa chọn mua sắm sản.

Giai đoạn đầu các sản phẩm OCOP lên kệ còn khá xa lạ với khách hàng, tuy nhiên trong 3 năm gần đây với sự cải tiến bao bì, mẫu mã, mã vạch và thông tin về sản phẩm trên bao bì được chuẩn hóa và thực hiện đúng quy định.

Hằng năm, siêu thị Co.opmart Tam Kỳ tổ chức các hội chợ triển lãm trưng bày, truyền thông thông tin và cùng các chủ thể phối hợp tổ chức các chương trình khuyến mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP trong các chương trình khuyến mãi lớn như Tự hào hàng Việt, sinh nhật siêu thị.

Thông qua các chương trình này đã giúp người tiêu dùng nhận diện sản phẩm OCOP tốt hơn. Các sản phẩm đặc trưng Quảng Nam được các gia đình lựa chọn mua sắm.

Dịp tết vừa qua, một số sản phẩm mới bắt đầu đưa vào kinh doanh tại siêu thị nhưng được ủng hộ rất lớn của khách hàng như mì quảng, phở khô Hương Huệ, bánh chưng Moon cake, viên gừng của QNaFarm. Đặc biệt, nước mắm Ngọc Lan năm nay được các công ty lựa chọn đưa vào giỏ quà Tết chăm lo cho người lao động nên có doanh số cao nhất.