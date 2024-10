Bạn cần biết Nguồn gốc và quy trình sản xuất thùng carton chất lượng cao (PR) - Thùng carton là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và được dùng để đựng, vận chuyển, đóng gói nhiều loại hàng hóa khác nhau. Nhưng bạn có biết thùng carton được làm từ chất liệu gì không?

Hãy cùng tìm hiểu một chút về lịch sử của hộp bìa cứng nhé. Nguồn gốc của bìa cứng có thể bắt nguồn từ đầu thế kỷ 19 ở Anh. Vào thời điểm đó, sự phát triển nhanh chóng của năng lượng hơi nước đã gây ra sự bùng nổ trong sản xuất công nghiệp, nhu cầu sản xuất và vận chuyển các loại hàng hóa cũng ngày càng tăng. Vì hộp gỗ truyền thống quá nặng để xử lý và vận chuyển nên hộp các tông đã ra đời.

Thùng carton được làm bằng chất liệu gì?

Ngày nay, thùng carton được làm từ nguyên liệu bột giấy. Những vật liệu này có thể là gỗ tươi, giấy vụn, bìa cứng và các loại sợi thực vật tự nhiên khác. Giấy thải là nguyên liệu thô quan trọng nhất vì nó giúp ích cho môi trường và ngăn chặn việc chặt hạ quá nhiều cây xanh.

Quá trình sản xuất bột giấy bao gồm nhiều bước. Các nguyên liệu thô được nghiền và trộn, sau đó nước được thêm trực tiếp để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Bột giấy đã trộn được đặt lên khuôn và nén thành các độ dày khác nhau. Các tông được đưa vào lò sấy để sấy khô, làm cho nó khô, ổn định và có thể cắt thành các thùng carton với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau.

Ngoài những vật liệu cơ bản này, còn có một số thùng carton đặc biệt yêu cầu những vật liệu khác. Một số thùng carton cần hút ẩm nên cần thêm một lớp hút ẩm. Một số thùng carton cần hấp thụ sốc, đòi hỏi phải thêm một lớp chống sốc. Ngoài ra còn có một số thùng carton dùng một lần cần chống thấm dầu, cần bổ sung thêm chất chống thấm dầu.

Thùng carton được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau và các thùng carton khác nhau đòi hỏi vật liệu và phương pháp sản xuất khác nhau. Tuy nhiên, việc thiết kế, thi công và vận chuyển thùng carton đòi hỏi độ chính xác và chất lượng cực kỳ cao. Bởi vì chất lượng và công dụng của thùng carton liên quan trực tiếp đến độ an toàn của hàng hóa, chi phí vận chuyển và chất lượng hình thức bên ngoài của thành phẩm.

Chúng ta cần lưu ý rằng việc sản xuất và sử dụng thùng carton và pallet giấy không chỉ liên quan đến sự phát triển của ngành sản xuất mà còn liên quan đến trách nhiệm chung toàn cầu trong việc bảo vệ môi trường. Vì vậy, khi sử dụng thùng carton, chúng ta phải chú ý đến việc tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu chất thải và hệ thống tái chế. Chỉ bằng cách này, thùng carton mới thực sự phát huy được vai trò của mình và bảo vệ môi trường của chúng ta.

Cách làm thùng carton

1. Cắt: Đầu tiên, cắt bìa cứng theo bản vẽ thiết kế thùng carton để đáp ứng yêu cầu về kích thước của thùng carton.

2. Làm lúm đồng tiền: Các rãnh được làm ở bốn góc của thùng carton để tạo thành cấu trúc tổ giúp thùng carton chắc chắn hơn.

3. Kết hợp: Kết hợp bốn miếng bìa cứng theo bản vẽ thiết kế, thường bằng băng dính.

4. Hoạ tiết: Hoạ tiết 4 mặt của bìa cứng tạo thành cấu trúc có thể nén túi, giúp thùng carton chắc chắn và bền hơn.

5. In ấn: Theo yêu cầu của khách hàng, LOGO công ty, mô tả sản phẩm,… được in trên thùng carton tạo thành thùng carton đẹp, sang trọng.

6. Niêm phong cao su: Khi niêm phong, bạn có thể dùng keo hoặc keo nhiệt để dán kín thùng carton để tạo thành một thùng carton hoàn chỉnh.

Những điều cần lưu ý khi làm thùng carton

1. Khi lựa chọn chất liệu bìa cứng, bạn phải cân nhắc kỹ. Nói chung, độ dày của bìa cứng phải đáp ứng yêu cầu của khách hàng, độ dày cũng phải đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

2. Khi cắt phải tuân thủ đúng bản vẽ do khách hàng thiết kế, không sai lệch để đảm bảo độ chính xác về kích thước thùng carton.

3. Khi làm tổ, kết hợp và tạo hình cần chú ý đến từng chi tiết để đảm bảo độ chắc chắn của thùng carton.

4. Khi in, nên chọn loại mực in bền và thân thiện với môi trường để đảm bảo chất lượng in và tuổi thọ.

5. Khi niêm phong, hãy cẩn thận đảm bảo thùng carton được đóng kín để tránh ảnh hưởng đến việc sử dụng thùng.

Hiệu quả sản xuất thùng carton

Hiệu quả sản xuất thùng carton có thể được cải thiện. Nói chung, các biện pháp có thể được thực hiện là:

1. Cải tiến kỹ thuật: Việc sử dụng thiết bị cơ khí tiên tiến có thể nâng cao hiệu quả của quá trình cắt, kết hợp, lồng, tạo khuôn và các quy trình khác.

2. Quản lý nhân sự: Trong quá trình sản xuất, nhân sự sản xuất phải được quản lý hiệu quả để đảm bảo quá trình sản xuất được thông suốt.

3. Kiểm soát chất lượng: Kiểm soát hiệu quả chất lượng trong quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng của thùng carton.

4. Sử dụng năng lượng: Sử dụng năng lượng một cách hiệu quả để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tóm lại, quy trình sản xuất thùng carton bao gồm nhiều khía cạnh. Muốn sản xuất thùng carton chất lượng cao không chỉ phải kiểm soát việc lựa chọn nguyên liệu, cải tiến công nghệ mà còn phải có sự quản lý và kiểm soát chất lượng tốt. Chỉ có xem xét toàn diện mới có thể đảm bảo chất lượng và hiệu quả sản xuất của thùng carton.

Thông tin liên hệ tư vấn và đặt hàng thùng carton tại BiNa Việt Nam

● Công Ty TNHH Quốc Tế BiNa Việt Nam

● Địa chỉ: Tòa nhà Ocean Park Building, Số 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

● 0976 888 111 - Nhà máy Cụm Công Nghiệp Tứ Hiệp - Thanh Trì - TP. Hà Nội

● (Chi Nhánh I: Số 289 Phố Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP. Hà Nội 0961 33 22 55; Chi Nhánh II: Phường Việt Hòa, Thành Phố Hải Dương 0984 326 088)

● Email: binachamsockhachhang@gmail.com

● Mã số thuế: 0801335953

●Website https://bina.com.vn