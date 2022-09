Hoian d’Or chính thức bàn giao nhà phố Maison de Ville

(PR) – Từ ngày 10.9, chủ đầu tư Hoian d’Or tiếp tục ghi điểm khi chính thức bàn giao shophouse Maison de Ville tới tay khách hàng.

Việc bàn giao các shophouse Maison de Ville cho khách hàng đã thể hiện uy tín và cam kết của chủ đầu tư.

Đón những cư dân đầu tiên

Ông Trịnh Quang Tiến (Hà Nội), một trong những chủ sở hữu đầu tiên được nhận bàn giao shophouse Maison de Ville kể, gia đình ông đã đặt vé máy bay vào Hội An ngay sau khi có thông báo từ chủ đầu tư. “Tôi rất vui mừng khi được nhận nhà đúng cam kết, đặc biệt càng tự tin hơn với lựa chọn đầu tư của mình khi chứng kiến du lịch Hội An đã phục hồi mạnh mẽ chỉ sau vài tháng” - ông Tiến chia sẻ. Dự án Hoian d’Or nằm sát liền kề phố cổ Hội An.

Dạo một vòng dự án, bà Vũ Liên Hương (TP.Hồ Chí Minh), chủ sở hữu 2 căn shophouse cho biết rất ấn tượng vì khu nhà phố thực tế đẹp và sinh động hơn cả ảnh phối cảnh. Từ khi đặt mua shophouse Hoian d’Or bà Hương đã lên kế hoạch mở nhà hàng ở tầng 1 và boutique hotel ở hai tầng trên. Chứng kiến du lịch Hội An phục hồi mạnh mẽ, bà rất nóng lòng nhận nhà để chuẩn bị cho các hoạt động kinh doanh, và giờ đây điều đó đã thành hiện thực.

Đến thời điểm hiện tại, các căn shophouse và hạ tầng kỹ thuật (nhà Server, nhà xử lý nước thải, nhà cấp nước…) phân khu Maison de Ville hoàn thiện hơn 90%. Các hạng mục khác như lát đá, trồng cây xanh, xây bồn hoa quảng trường, các tuyến đường giao thông nội khu, khu vực tiện ích… cũng đang được triển khai song song, khối lượng công việc hoàn thành đạt khoảng 60%.

Để dự án đúng tiến độ, suốt thời gian qua chủ đầu tư cùng với nhà thầu và các đơn vị phối hợp đã phải hoạt động hết công suất, vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn như dịch bệnh và “bão giá” nguyên vật liệu xây dựng.

Những khách hàng đầu tiên nhận bàn giao shophouse Maison de Ville ngày 10.9

Theo chủ đầu tư dự án Hoian d’Or, với số lượng sản phẩm giới hạn chỉ 202 căn, shophouse Maison de Ville sẽ đem đến cơ hội đầu tư sáng giá cho những nhà đầu tư nhanh nhạy nhất trong bối cảnh thị trường đang “khát” nguồn cung nhà thấp tầng tại các thành phố du lịch sầm uất.



“Bên cạnh tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn từ việc cho thuê và tiềm năng kinh doanh vượt trội, sự khan hiếm chính là bảo chứng vững chắc giúp những chủ nhân may mắn sở hữu shophouse Maison de Ville có thể yên tâm về tính thanh khoản cao của tài sản này”, đại diện nhà đầu tư phân tích.



Đón bắt cơ hội từ du lịch

Kể từ tháng 3, khi du lịch mở cửa trở lại đã chứng kiến sức bật mạnh mẽ của du lịch Quảng Nam. Thống kê 8 tháng đầu năm 2022, Quảng Nam đón gần 3,7 triệu lượt khách tham quan, lưu trú. Trong đó, TP.Hội An ghi nhận lượng khách gia tăng ổn định với bình quân 5.000 - 10.000 lượt khách tham quan lưu trú mỗi ngày.

Các shophouse Maison de Ville hoàn hành hứa hẹn mang đến những cơ hội kinh doanh hiệu quả cho nhà đầu tư

Đặc biệt, thương hiệu du lịch Hội An liên tục được khẳng định vị thế và sức hút thông qua các giải thưởng danh giá. Gần nhất, ngày 7.9 vừa qua, Hội An đã được xướng tên ở hạng mục “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2022 (World Travel Awards) khu vực châu Á và châu Đại Dương (tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh).

World Travel Awards được ví như giải Oscar của du lịch thế giới. Đây là lần thứ 3 Hội An ghi danh ở hạng mục này, kể từ năm 2019.

Từ những diễn biến thực tế này, nhà đầu tư lựa chọn shophouse Maison de Ville tự tin đón bắt nguồn lợi nhuận khổng lồ từ làn sóng du lịch đổ về Hội An. Trong đó, các căn nhà phố được ví như “chìa khoá” đảm bảo cho hoạt động kinh doanh hiệu quả, cũng như tối ưu được dòng lợi nhuận. Và, Maison de Ville hứa hẹn sẽ hình thành nên các tuyến phố mua sắm, giải trí sầm uất suốt ngày đêm, là điểm sáng để Hội An trở thành thành phố không ngủ trong tương lai.

Cơ hội còn sáng sủa hơn khi thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ để tìm ra những phân khúc sáng giá và thị trường tiềm năng. Nương theo sóng du lịch đang lên, bất động sản nghỉ dưỡng tại các thủ phủ du lịch được đánh giá là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.

Hoian d’Or kiến tạo thêm nhiều công trình biểu tượng và tiện ích ấn tượng cho TP. Hội An