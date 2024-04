Du lịch Nhiều đơn vị du lịch Quảng Nam tham gia VITM Hà Nội 2024 (QNO) - Sáng nay 11/4, tại TP.Hà Nội khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024.

Lễ khai mạc VITM Hà Nội 2024. Ảnh: CTV

VITM Hà Nội 2024 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức với sự tham gia của hơn 700 doanh nghiệp từ 55 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 16 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia sự kiện. Hội chợ có hơn 450 gian hàng, trong đó có 25% gian hàng quốc tế.

VITM Hà Nội 2024 có chủ đề “Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững” là một diễn đàn mở, bao gồm rất nhiều hoạt động chuyên môn, là cơ hội gặp gỡ của các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế để tiếp tục củng cố quan hệ đối tác cũng như giao dịch, trao đổi, kết nối các cơ hội kinh doanh hiện tại và trong tương lai.

Đây cũng là dịp để các cơ quan xúc tiến du lịch, cơ quan quản lý điểm đến giới thiệu các sản phẩm, điểm đến du lịch mới đến với các đối tác, bạn hàng cũng như công chúng tham gia hội chợ.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam thông tin về chuỗi sự kiện sẽ diễn ra tại VITM Hà Nội 2024. Ảnh: CTV

Tại VITM Hà Nội 2024, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề nghị các đơn vị tham gia không sử dụng chai nước nhựa và túi ny lon trong hội chợ; vận động đối tác, khách hàng hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần khi tham gia hội chợ; tích cực thực hiện các hành động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, hướng tới một VITM không rác thải nhựa.

Tham gia hội chợ, ngành du lịch Quảng Nam phối hợp tổ chức gian hàng "Miền di sản diệu kỳ" cùng các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Trị - Quảng Bình.

Một số doanh nghiệp du lịch có nhiều nỗ lực chuyển đổi, phát triển xanh ở Quảng Nam cũng tham gia VITM Hà Nội 2024 như: Silk Sense Hoi An River Resort, Hoiana, TUI Blue Nam Hoi An, Almanity Hoi An Resort & Spa...

VITM Hà Nội 2024 kéo dài đến hết ngày 14/4 với chuỗi sự kiện đặc sắc liên quan đến chủ đề chuyển đổi xanh để phát triển bền vững.