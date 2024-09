Du lịch Nhộn nhịp du lịch Quảng Nam dịp lễ Quốc khánh (QNO) - Các điểm đến của Quảng Nam thu hút đông đảo du khách tham quan, lưu trú trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Phố cổ Hội An vẫn là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước dịp lễ Quốc khánh. Ảnh: Q.T

Thông tin từ Sở VH-TT&DL, trong 4 ngày nghỉ lễ (31/8 - 3/9), lượng khách đến Quảng Nam ước đạt 193 nghìn lượt (tăng 16% so cùng kỳ 2023). Công suất phòng lưu trú bình quân đạt 55 - 60%, riêng các khách sạn 4 - 5 sao đạt 80 - 90%.

Các điểm tham quan, giải trí ở Quảng Nam thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước chủ yếu gồm: Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, rừng dừa Bảy Mẫu, Cù Lao Chàm, Vinwonders Nam Hội An, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang...

Theo đại diện Vinwonders Nam Hội An (huyện Thăng Bình), dịp Quốc khánh này tại Vinwonders Nam Hội An còn có hoạt động trình diễn pháo hoa vào tối 2/9 nên càng thu hút đông đảo du khách tham quan, chiêm ngưỡng. Ước tính mỗi ngày trong dịp nghỉ lễ Vinwonders Nam Hội An đón khoảng 6.000 lượt khách (tăng 40% so với ngày thường).

[VIDEO] - Trình diễn pháo hoa tại Vinwonders Nam Hội An tối 2/9:

Theo doanh nghiệp du lịch, nhìn chung lượng khách tăng thêm trong dịp lễ Quốc khánh này chủ yếu là khách nội địa ở các khu vực lân cận có xu hướng chọn kỳ nghỉ ngắn ngày, có khoảng cách gần để thuận lợi cho học sinh trước khi bước vào năm học mới.

Du khách trải nghiệm cầu kính Ngọc Rồng tại Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Ảnh: P.V

Du khách nườm nượp tại Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Ảnh: P.V

Lượng khách đến Vinwonders Nam Hội An dịp 2/9 tăng khoảng 40% so với ngày thường. Ảnh: P.V

Một không gian "check-in" hưởng ứng ngày Quốc khánh trong Vinwonders Nam Hội An. Ảnh: P.V

Chèo Kayak trên sông Cổ Cò. Ảnh: Q.T