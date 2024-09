Tác phẩm, tác giả Những bức thư từ hành trình sống Những bức thư gửi từ hành trình sống (Nhà xuất bản Dân Trí, 2024) của tác giả Đinh Hoàng Anh là cuốn sách gửi gắm nguồn thông điệp trả lời cho câu hỏi: “Điều quan trọng hơn cả trong hành trình trên thế gian này là gì?”.

Những bức thư gửi từ hành trình sống của tác giả Đinh Hoàng Anh.

Cuộc sống là ngôi trường vĩ đại

Đi tìm câu trả lời thực sự thỏa đáng về “điều quan trọng trong hành trình trên thế gian” là điều dẫn ta đi qua biết bao chặng đường, thám hiểm từng tầng chiều sâu tâm thức của chính mình. Vậy thì, việc đi chính là sống, việc trả lời cũng chính là sống. Cứ thế, cho đến khi những câu hỏi dừng lại, thì việc sống sẽ có phẩm chất hoàn toàn khác.

“Tôi muốn chia sẻ những điều mình trải nghiệm được cùng bạn, theo cách chân thực nhất mà tôi biết, như tôi đã và đang làm, bằng thi ca, âm nhạc, và bây giờ là những đoạn văn… giống như người chở chuyến xe hoa đi giữa đất trời. Hoa đó tôi hái lượm được trên đường đời. Và nếu có ai cảm thấy vui sướng hay được an ủi vì hương sắc đơn sơ của chúng thì tôi sẽ vô cùng biết ơn và hạnh phúc”- tác giả Đinh Hoàng Anh chia sẻ trong lời mở đầu sách.

Thông điệp về “Cuộc sống là ngôi trường vĩ đại” mở đầu tập sách. Mọi vấn đề cuộc sống, gian khổ cũng như niềm vui… đến với đời ta, đều là ân phước, để thử thách và rèn luyện con người.

Lời mời gọi ta cùng đi giữa thế gian, song cố gắng giữ sự minh định, không để thế gian sống trong mình: vì những chữ “phải” vốn gây áp lực, nên “biết đủ” là thế nào, biết thấm thía giá trị của “chuyến tàu thời gian”; biết “một mình” định tâm vào trong bản thân mình một cách trực diện sắc bén; biết yêu thương vô ngã… Tất cả đều được tác giả Đinh Hoàng Anh giãi bày qua từng chủ đề với những câu chuyện, suy tư, chiêm nghiệm đủ “thấu tình đạt lý”.

Hành trình đi vào chính mình

Và “những câu hỏi chính là những con đường” (phần II) sẽ giúp “đơn giản hóa” câu trả lời về những con đường trên hành trình sống. Liệu có thể an vui trong bất an/ hạnh phúc trong tai ương/ an yên trong trắc trở?... Riêng cuộc đời của mỗi người là vô giá, từng giây, từng hơi thở. Vậy nên, hành trình tìm niềm vui, an bình bên trong không bao giờ là sớm, cũng chẳng bao giờ là muộn.

Khi ta càng bất an, đau khổ, bế tắc thì ta càng có khát khao mãnh liệt bắt đầu cuộc hành trình ấy - hành trình đi vào chính mình, đối thoại và gặp gỡ chính mình. Trên con đường đó, con người sẽ cô độc.

Cho nên những ai đang đi đều sẽ trải nghiệm sự cảm thông sâu sắc với người cũng đang dấn thân như mình, từ đó tình yêu thương vô tư sẽ nảy sinh... Trái tim cất lời cho những câu hỏi – là những con đường dẫn lối cho ta tìm thấy vận mệnh của chính mình.

Còn có một câu hỏi đích đến: “Chúng ta có được gì trong đời?” - thật không đơn giản, ngoài việc sống mà trả lời. Vậy thì, mời bạn đến với phần III - “Ta đến vườn đời này để nở hoa trong yêu thương”.

Khi ta coi thế giới này là một vườn hoa, khi ta sống với tâm thế một bông hoa biết tỏa hương sắc của bản thể mình và “để gió cuốn đi”; biết trân trọng tất cả bông hoa của trần gian dù có khác biệt mới khiến vườn đời đa sắc thái và nhân ái; biết sống dũng cảm và chân thành để hòa nhịp cùng mọi cung bậc cuộc sống cùng lòng biết ơn sâu sắc và dư vị bình an.

“Những bức thư gửi từ hành trình sống” sẽ giúp bạn tìm thấy lời giải đáp thực tâm và thỏa đáng về điều quan trọng trong hành trình trên thế gian này.

Đinh Hoàng Anh là Tiến sĩ Toán học (tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Belarus, từng giảng dạy tại Đại học Bách khoa Hà Nội). Hiện chị làm chủ doanh nghiệp song vẫn giữ niềm đam mê văn chương và âm nhạc. Độc giả có thể tìm đọc những tác phẩm mới nhất của tác giả Đinh Hoàng Anh: Những bức thư dẫn lối trái tim, Những bức thư ôm lấy bạn…