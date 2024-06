Thể thao Những “cột mốc đáng nhớ” ở vòng bảng Euro 2024 (QNO) - Vòng bảng Euro 2024 đã khép, mang theo niềm vui và nỗi buồn, thất vọng và hy vọng. 16 đội mạnh nhất châu Âu đã lộ diện bước vào vòng knock-out, lại thêm dự đoán, thêm niềm vui và nỗi buồn của những tín đồ “túc cầu giáo”.

Phân nhánh đấu vòng knock-out EURO 2024. (Nguồn: Vietnam+)

Những “cột mốc đáng nhớ” ở vòng bảng Euro 2024:

- Súng nổ, người chết ở ngày khai mạc (15/6): Cảnh sát Đức đã bắn chết một người đàn ông Afghanistan sau khi ông ta cầm dao tấn công một người đồng hương và ba người khác đang theo dõi trận đấu giữa Đức và Scotland.

- Đội hình có tổng giá trị cao nhất: Đội Anh với tổng giá trị đội hình 1,52 tỷ euro.

- Bàn thắng đầu tiên ở vòng bảng: Phút thứ 10, Florian Wirtz đệm bóng chuẩn xác từ đường căng ngang của đồng đội, đánh bại thủ môn Angus Gunn (Scotland), ghi bàn mở tỉ số cho Đức.

- Quả phạt đền đầu tiên bị công nghệ VAR can thiệp: Phút 25, tiền vệ Jamal Musiala đi bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm, các hậu vệ của đội Scotland truy cản, trọng tài xác định đã có lỗi và cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định Jamal Musiala bị phạm lỗi từ phía ngoài vòng cấm trước khi ngã vào bên trong khu vực cấm địa, nên đội Đức được hưởng quả phạt trực tiếp.

- Bàn thắng đầu tiên nhờ VAR: Phút 12, Duah (Thụy Sĩ) lẻn xuống sau cú chọc khe của đồng đội Aebischer, đánh bại thủ thành Gulacsi (Hungary) trong pha đối mặt. Dù trọng tài biên căng cờ báo việt vị, nhưng VAR xác định Duah đứng trên hậu vệ cuối cùng của Hungary, nên bàn thắng được công nhận.

- Cầu thủ có 2 lần đưa bóng vào lưới, nhưng đều bị VAR từ chối: Tiền đạo tuyển Bỉ Lukaku 2 lần đưa bóng vào lưới Slovakia, nhưng bị VAR từ chối. Phút 56, VAR xác định anh bị việt vị; phút 86, VAR phát hiện cầu thủ Openda để bóng chạm tay trước khi chuyền cho anh dứt điểm tung lưới đối phương.

Lễ khai mạc EURO 2024 được tổ chức ngắn gọn trước trận đấu giữa Đức và Scotland 30 phút. Ảnh: BĐT Chính phủ

- Quả phạt đền đầu tiên ở vòng bảng: Phút 43, tiền vệ Ilkay Gundogan (Đức) đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài cho đội Đức được hưởng phạt 11m.

- Thẻ đỏ đầu tiên ở vòng bảng: Vì phạm lỗi thô bạo để đội Đức được hưởng quả phạt đền ở phút 43, hậu vệ Ryan Porteous của Scotland bị rút thẻ đỏ trực tiếp.

- Cầu thủ đầu tiên sút thành công quả phạt đền: Tiền đạo Kai Havertz được giao trọng trách sút 11m, đã dứt điểm chuẩn xác vào lưới Scotland ở phút 45+1, nâng tỷ số lên 3-0 cho Đức.

- Cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Euro: Cầu thủ Luka Modric (Croatia) sút tung lưới thủ thành Gianluigi Donnarumma (Ý) ở phút 56 (sáng 25/6), trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử Euro khi đã bước sang tuổi 38. Luka Modric cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất sút hỏng quả phạt đền trước đó chưa đầy 1 phút.

- Thủ môn đầu tiên cản được quả phạt đền: Phút 79, Croatia được hưởng phạt đền sau sai lầm của thủ thành Unai Simon (Tây Ban Nha), nhưng chính Simon cản phá thành công cú dứt điểm từ chân Petkovic.

- Bàn đốt lưới nhà đầu tiên ở vòng bảng: Hậu vệ Antonio Rudiger (Đức) trong nỗ lực hóa giải pha bóng bổng của đội Scotland đã đánh đầu phản lưới nhà ở phút 87.

- Cột dọc cứu bàn thua đầu tiên ở vòng bảng: Phút 76, Benjamin Šeško (Slovenia) tung cú sút xa sấm sét khiến thủ môn Kasper Schmeichel (Đan Mạch) bó tay, nhưng cột dọc “đỡ” bóng dội ra.

- Cầu thủ trẻ nhất: Tiền đạo Lamine Yamal (Tây Ban Nha) là cầu thủ trẻ nhất lịch sử được đá chính ở một kỳ Euro khi mới 16 tuổi. Đáng nói hơn nữa về Yamal khi anh lập thêm một kỷ lục khác ở Euro: cầu thủ trẻ nhất có đường chuyền thành bàn khi anh tạt bóng đúng tầm để Dani Carvajal dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà.

- Cầu thủ lớn tuổi nhất: Hậu vệ Pepe của Bồ Đào Nha, 41 tuổi, có mặt trên sân đủ 2 hiệp ngay trận đầu ra quân (sáng 19/6).

- HLV trẻ nhất trong lịch sử Euro: HLV đội tuyển Đức Julien Nagelsmann, 36 tuổi.

- HLV là… nhân viên bán cà phê: Trước khi trở thành HLV trưởng đội tuyển Slovakia, ông Francesco Calzona từng có 15 năm làm nhân viên bán cà phê.

- Cầu thủ mang băng đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Euro: Tiền vệ Dominik Szoboszlai, 23 tuổi, mang băng đội trưởng đội tuyển Hungary trong trận thua Thụy Sĩ 1-3 vào tối ngày 15/6.

- Bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Euro: 23 giây sau tiếng còi khai cuộc, lợi dụng quả ném biên sai lầm của cầu thủ Dimarco (Ý), tiền vệ Nedim Bajrami (Albani) dứt điểm trong vòng cấm, hạ gục thủ thành Donnarumma, mở tỷ số cho Albani.

- Cầu thủ đầu tiên có cú sút đẩy quả bóng đi với tốc độ cao nhất: Phút 68, Niclas Fullkrug (Đức) tung cú sút sấm sét trong vòng cấm đưa bóng bay thẳng vào góc cao, không cho thủ môn Angus Gunn (Scotland) cơ hội nào để cản phá, ghi bàn thứ 4 cho tuyển Đức. Theo thống kê của Ủy ban kỹ thuật UEFA, cú sút của Niclas Fullkrug có tốc độ lên đến 110km/giờ.

- Cầu thủ đầu tiên sút bóng lên khán đài làm gãy tay người hâm mộ: Hai đội Đức và Scotland ra sân khởi động chuẩn bị cho trận khai mạc, tiền đạo tuyển Đức Niclas Fullkrug sút tập, bóng vọt ra ngoài khung thành bay lên khán đài, trúng vào tay trái của Flathmann, cổ động viên tuyển Đức. Flathmann gãy tay, được đưa đến bệnh viện bó bột, bỏ lỡ trận khai mạc.

- Cầu thủ khiến trận đấu phải gián đoạn 4 lần, vì người hâm mộ: Cẩu thủ Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), 39 tuổi, gây chú ý vì làm trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ (sáng 23/6) phải gián đoạn 4 lần bởi người hâm mộ chạy xuống sân xin chụp ảnh với anh. Lực lượng an ninh phải tăng cường và can thiệp. Cuối trận, lực lượng an ninh còn phải “kèm cặp” siêu sao này rời sân.

- HLV đầu tiên lên tiếng xin lỗi người hâm mộ: Trái với dự đoán của nhiều người, tuyển Croatia đã có một trận ra quân bạc nhược và nhận thất bại 0-3 trước Tây Ban Nha tại Euro 2024. Sau trận đấu, HLV Zlatko Dalic đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ đội nhà.

- Cầu thủ mang máy kích tim ghi bàn thắng: Tại Euro 2020, cả thế giới bàng hoàng khi cầu thủ Đan Mạch Christian Eriksen ngã gục tại sân dù không có va chạm nào. Anh được cấp cứu kịp thời và được khẳng định “đã chết trong 5 phút”, phải phẫu thuật cấy máy kích tim. Thế nhưng tại Euro 2024, anh vẫn có mặt cùng đồng đội và là người mở tỷ số 1-0 cho Đan Mạch ở phút 17 trong trận khởi động vòng bảng giữa Đan Mạch và Slovania.

- Thủ môn đầu tiên chuyền bóng cho đối phương ghi bàn: Phút 28, thủ môn Ukraine Andriy Lunin đã chuyền bóng vào chân Nicolae Stanciu (Romania), giúp anh tung cú sút rất đẹp từ ngoài vòng cấm, ghi bàn thắng giúp Romania dẫn trước 1-0.

- Bàn thắng giúp cầu thủ đi vào lịch sử bóng đá thế giới: Trong trận ra quân thứ 2 ở vòng bảng giữa Thụy Sĩ và Scotland. Phút 26, tiền vệ Shaqiri có pha dứt điểm một chạm ngay ngoài vòng cấm, gỡ hòa 1-1 cho Thụy Sĩ. Theo thông báo từ UEFA, Xherdan Shaqiri, 32 tuổi, đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 3 kỳ Euro và 3 kỳ World Cup.

- Đội tuyển đầu tiên vào vòng 1/8: Đội tuyển Đức đoạt trọn vẹn 6 điểm sau trận thắng thứ 2 với Hungary (2-0) vào rạng sáng 20-6, trở thành đội bóng đầu tiên bước vào vòng 16 đội Euro 2024.

- Đội tuyển đầu tiên sút trúng đích lần nào ghi bàn lần đó: Theo thống kê của UEFA, trong trận Bồ Đào Nha – Thổ Nhĩ Kỳ (sáng 23/6), cả trận Bồ Đào Nha có 12 pha dứt điểm (3 trúng đích, ghi 3 bàn), còn Thổ Nhĩ Kỳ có 11 lần dứt điểm (3 trúng đích, không ghi được bàn nào).

- Đội tuyển đầu tiên vào vòng 1/8 giành trọn 9 điểm: Tuyển Tây Ban Nha thắng Albania 1-0 (sáng 25/6) là đội đầu tiên thắng 3 trận liên tiếp (thắng Croatia 3-0, thắng Ý 1-0) giành trọn 9 điểm bước vào vòng Knock-out, và cũng là đội đầu tiên vào vòng 1/8 mà chưa để lọt lưới bàn nào.

- Bàn thắng đầu tiên được ghi ở giây cuối cùng: Chỉ còn 30 giây là hết 5 phút bù giờ của trận đấu, đội Serbia được hưởng quả phạt góc. Thủ môn Predrag Rajkovic cũng lên tham gia tấn công, bởi không còn gì để mất. Và Luka Jovic đã bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Serbia trong trận ra quân thứ 2 gặp Slovenia, ngày 20/6.

- Cầu thủ đầu tiên bị ngã bất tỉnh trong sân: Phút 68 trận đấu giữa Hungary và Scotland tại Euro 2024, tiền đạo Barnabas Varga (Hunggary) đã nhảy lên tranh chấp trong khi thủ thành Angus Gunn lao ra đấm bóng. Ở tốc độ cao, cùi chỏ của thủ môn Scotland đã va đập rất mạnh vào mặt của cầu thủ Barnabas Varga. Anh ngã xuống sân và bất tỉnh trong sự bàng hoàng của mọi người. Đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân để ứng phó tình hình.

- Đội đầu tiên xách vali về nước: Kết thúc vòng bảng chỉ có 1 điểm, tuyển Scotland đành chia tay Euro 2024.

- Cầu thủ đầu tiên ghi 3 bàn trong 3 trận: Cầu thủ 23 tuổi Georges Mikautadze (Georgia) ghi 3 bàn qua 3 trận trước các tuyển Bồ Đào Nha, Cộng hòa Czech, Thổ Nhĩ Kỳ, tạm dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”.

- Đội tuyển lần đầu tiên dự giải được vào vòng 1/8: Đội tuyển Georgia nhì bảng F sau khi cầm hòa tuyển Cộng hòa Czech (1-1), thắng Bồ Đào Nha (2-0).