Thế giới Những mảnh ghép cảm xúc Ra rạp từ giữa tháng 6 năm nay, Inside Out 2 (tựa Việt: Những mảnh ghép cảm xúc 2) là phim hoạt hình có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Đạo diễn Kelsey Mann và hình ảnh các nhân vật trong Inside Out 2. Ảnh: Pixar

Inside Out 2 vượt qua Frozen 2 (tựa Việt: Nữ hoàng băng giá 2 - ra mắt vào năm 2019) từng làm mưa gió trên rạp phim toàn cầu để trở thành phim hoạt hình đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại. Bộ phim đạt 1,46 tỷ USD chỉ sau 6 tuần ra mắt.

Daniel Loria - Giám đốc biên tập tại Box Office Pro - nơi thu thập dữ liệu về doanh số và thời gian chiếu từ hàng nghìn rạp phim trên khắp nước Mỹ nói: “Inside Out 2 thực sự thổi luồng sinh khí mới vào phòng vé toàn cầu sau khi ngành công nghiệp điện ảnh phải đối mặt với một khởi đầu chậm chạp cho mùa phim hè”.

Inside Out 2 là bộ phim hoạt hình máy tính dành cho tuổi mới lớn, phát hành bởi hai hãng phim đình đám Disney và Pixar. Bộ phim do Kelsey Mann đạo diễn, là phần tiếp theo của Inside Out - đạo diễn Pete Docter, phát hành cách đây 9 năm.

Inside Out từng thành công vang dội cả về mặt nghệ thuật lẫn thương mại khi giành tượng Vàng Oscar cho mục “Phim hoạt hình xuất sắc” và đạt doanh thu hơn 850 triệu USD vào năm 2019.

Ở Inside Out, cô bé Riley 9 tuổi chuyển nhà từ TP.Minnesota đến TP. San Francisco (Mỹ), chia tay ngôi nhà, bạn bè thân thương và gia nhập môi trường học tập mới.

Riley 9 tuổi chịu sự chi phối của 5 cảm xúc: vui, buồn, chảnh chọe, giận dữ và sợ hãi, thì đến Inside Out 2, khán giả gặp lại Riley lúc 13 tuổi, sau khi cô chia tay cấp 2 và chuẩn bị bước vào cấp 3.

Lúc này, Riley bước vào giai đoạn thiếu niên với “cuộc chiến” giữa các cảm xúc dần trở nên phức tạp hơn khi có thêm các cảm xúc: lo âu, ganh tị, chán nản, xấu hổ. Các cảm xúc đó là những mảnh ghép dẫn dắt quyết định và hành động của Riley.

Đạo diễn Kelsey Mann nói: “Tôi thực sự muốn đạo diễn Inside Out 2 vì có nhiều câu chuyện hơn để kể, nhất là về cô bé Riley”. Để xây dựng bộ phim và khắc họa tâm lý của Riley, bên cạnh tham khảo sự đa dạng trong góc nhìn của 9 học sinh nữ ở Mỹ cùng tuổi với nhân vật Riley của đội ngũ sáng tạo phim là quá trình “đào sâu” vào cảm xúc của chính đạo diễn Kelsey Mann.

Khi trẻ còn nhỏ, cảm xúc của Riley thường được thể hiện rõ hơn hoặc dễ giải mã hơn qua hành động của cô bé. Nhưng khi lớn hơn, Riley phải học cách đối mặt với những cảm xúc mới mẻ và phức tạp, có thể quản lý thậm chí che giấu cảm xúc tùy thuộc vào tình huống. Khi 13 tuổi, Riley trải qua thay đổi về tâm lý và tính cách, như hiểu được cảm giác khóc trong hạnh phúc là thế nào.

Angel Shaw, một khán giả nhận xét: “Inside Out 2 là bộ phim khám phá tầm quan trọng của những cảm xúc khó chịu, với Riley, cuối cùng đã học được sự cần thiết của việc cho phép bản thân chấp nhận buồn thay vì chống lại nó. Việc Inside Out 2 nhân cách hóa những cảm xúc này giúp tôi hướng dẫn các con mình vượt qua những khó khăn của chính chúng”.

Inside Out 2, bộ phim hoạt hình tỷ USD mang những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống, là chấp nhận, đối mặt và quản lý cảm xúc dù phức tạp, học cách yêu lấy chính bản thân mình, kể cả những khuyết điểm.