Giáo dục - Việc làm ‏Nơi giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng‏ ‏(QNO) - Tại thôn Thanh Nhì, xã Cẩm Thanh (Hội An), cô giáo Nguyễn Thị Ái - Thuận Ái đã thành lập “Trung tâm Can thiệp sớm Hội An” - nơi chuyên biệt giúp trẻ tự kỷ có cơ hội hòa nhập cộng đồng.‏

‏‏“‏‏Tận tâm - Thấu hiểu - Sẻ chia”‏

Trung tâm Can thiệp sớm Hội An - nơi hỗ trợ cho trẻ tự kỷ có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Ảnh: XUÂN LAN

‏Với slogan “Tận tâm - Thấu hiểu - Sẻ chia”, Trung tâm Can thiệp sớm Hội An không chỉ mang đến những dịch vụ can thiệp hiệu quả mà còn xây dựng các chính sách hỗ trợ phụ huynh, tạo nên một cộng đồng gắn kết, thấu hiểu và đồng hành.‏

‏Với nhiều năm làm việc trong ngành, cô giáo Ái nhận ra những thách thức, khó khăn mà các gia đình có trẻ rối loạn phổ tự kỷ phải đối mặt. Không chỉ là thiếu hụt kiến thức chuyên môn trong việc can thiệp sớm, mà các phụ huynh còn đối diện với áp lực tâm lý và khó khăn tài chính. ‏

Cô trò cùng chơi bóng. Ảnh: XUÂN LAN



Vì lẽ đó, cô Nguyễn Thị Ái đã quyết tâm xây dựng Trung tâm Can thiệp sớm Hội An như một cầu nối, nơi cung cấp hỗ trợ từ cơ bản đến chuyên sâu cho trẻ tự kỷ và gia đình của các em. Các chương trình tại trung tâm của cô luôn chú trọng đến việc phát triển các kỹ năng giao tiếp, nhận thức và vận động cho trẻ, giúp các em dần dà thích nghi với môi trường xung quanh.‏

‏Không dừng lại ở đó, cô Ái còn hiểu rõ tầm quan trọng của phụ huynh trong hành trình can thiệp và phát triển của trẻ. Do đó, trung tâm đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phụ huynh như các lớp học ngắn hạn, buổi tư vấn tâm lý và đào tạo kỹ năng đặc biệt cho cha mẹ. Những hỗ trợ này đã giúp các gia đình xây dựng niềm tin vào khả năng của con em mình và có thêm kiến thức để đồng hành một cách hiệu quả.‏

‏Phát triển cộng đồng vì trẻ tự kỷ‏

Cô Thuân Ái - Giám đốc dự án cộng đồng Your Dreams thuộc JCI Đà Nẵng. Ảnh nhân vật cung cấp



Năm 2024, cô Nguyễn Thị Ái đảm nhận vai trò Giám đốc dự án cộng đồng Your Dreams thuộc JCI Đà Nẵng - một dự án xã hội hóa có mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng về cách nhận biết và can thiệp trẻ tự kỷ.‏

‏Dự án cộng đồng Your Dreams gồm các buổi hội thảo, khóa học và thực hành giúp người tham gia hiểu và chấp nhận trẻ tự kỷ, các phương pháp tương tác, chơi và dạy trẻ một cách hiệu quả. Đây là nền tảng để cộng đồng gắn kết, thấu hiểu và đồng hành, tạo ra một môi trường hòa nhập, yêu thương, góp phần giảm bớt định kiến, giúp trẻ tự kỷ có cơ hội phát triển tích cực.‏

Thạc sĩ Trần Quốc Bảo - Chủ tịch Martin Group ký hợp tác đồng hành với Your Dreams tháng 3/2024. Ảnh: XUÂN LAN.



Ngoài ra, cô Ái còn tham gia giảng dạy và trở thành Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nhiều cấp học Hoàng Sa, thuộc Hệ thống giáo dục Martin Academy - Quảng Nam. Được lãnh đạo nhà trường và đồng nghiệp tin tưởng, cô Ái đã dốc hết sức mình xây dựng và phát triển một môi trường giáo dục toàn diện, với các phương pháp giáo dục tiên tiến, chú trọng đào tạo đội ngũ giáo viên tận tâm và thấu hiểu học sinh.‏

‏Trung tâm Can thiệp sớm Hội An của cô giáo Nguyễn Thị Ái đang là một trong những địa chỉ tin cậy kết nối yêu thương nâng bước cho trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng. Hy vọng ngày càng có thêm nhiều dự án như Your Dreams đồng hành cùng Hệ thống giáo dục Martin Academy phát triển cộng đồng vì trẻ tự kỷ trong tương lai.