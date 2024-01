Đa dạng hoa, cây cảnh tết

Nếu như ở TP.Hội An, hoa và cây cảnh được chuyên canh theo từng vùng thì ở các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, nông dân trồng đan xen nên đem lại sự phong phú chủng loại, đa dạng kiểu cách.

Hoa cúc được người nông dân chăm sóc kỹ để kịp trổ hoa đúng tết. Ảnh: Q.VIỆT

Rộn ràng hoa tết

Không còn những ngày mưa dầm, thời tiết ủng hộ nên thị trường hoa, cây cảnh những ngày này đã bắt đầu sôi động.

Ông Lê Ngọc Tâm (thôn Tân Thái, xã Tam Thăng, Tam Kỳ) cho biết, đã có 80% các loại hoa, cây cảnh trong vườn được thương lái đặt mua nên ông yên tâm đầu ra. Phần còn lại, ông Tâm chú tâm chăm sóc để bán “lai rai” từ nay đến Tết Giáp Thìn 2024. “Vụ hoa tết năm nay đạt cả sản lượng, giá trị nên sẽ có nguồn thu nhập khá” - ông Tâm phấn khởi nói.

Cả 3 người trong gia đình ông Tâm thoăn thoắt chân tay. Mới thấy ông Tâm tỉa lá cúc đại đóa thì chỉ trong chốc lát đã đến chăm sóc các chậu hoa treo. Người anh trai ông Tâm cũng lẹ làng sắp xếp các chậu hoa ngay hàng thẳng lối...

Khu vườn ông Tâm hiện có 1.500 chậu cúc đại đóa và pha lê; 2.500 chậu hoa treo, nhiều nhất là dạ yến thảo và thu hải đường; 1.500 chậu hoa mâm xôi và trạng nguyên.

Giá vật tư đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chậu cây... trong vụ hoa, cây cảnh năm nay ở mức ổn định. Nhờ chất lượng, đa dạng chủng loại nên người trồng hoa, cây cảnh tết kỳ vọng đầu ra thông suốt. Trong khi đó, có nhiều dự báo thị trường hoa, cây cảnh tết năm nay ổn định, khó có sự biến động về giá. Các loại hoa quen thuộc dễ bán đem lại thu nhập khá cho các nhà vườn.

“Tôi dùng hệ thống nước tưới nhỏ giọt rất tiện lợi lại tiết kiệm nước. Năm nay hoa sinh trưởng, phát triển đúng kế hoạch. Cúc có giá 190 nghìn đồng/chậu, hoa treo bán 50 nghìn đồng/chậu, mâm xôi có giá 150 nghìn đồng/chậu. Hoa được mùa, được giá nên tết nay sẽ sum vầy, vui tươi hơn mọi năm” - ông Tâm nói.

Ở các nhà vườn trên địa bàn Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, người nông dân trồng xen kẽ các loại hoa mai, thược dược, đồng tiền, ly ly, loa kèn, cúc chậu, hướng dương, vạn thọ… Ông Lý Hòa (thôn Phước Ấm, xã Bình Triều, Thăng Bình) nói, trồng nhiều loại hoa để tránh cây hư hàng loạt, thất thu. Vả lại đa dạng chủng loại hoa thì dễ bán.

“Mình trồng phong phú các loại hoa tết để phục vụ tốt cho thị trường, ai thích gì mua nấy. Được cái năm nay hoa nào cũng trổ kịp tết, tư thương đặt hàng nhiều nên không lo đầu ra. Trồng hoa tết thu lợi lớn hơn các loại cây trồng khác. Sang năm tôi dự định mở rộng diện tích trồng hoa tết” - ông Hòa nói.

Chuyên canh hoa, cây cảnh tết

Ở TP.Hội An đã hình thành các vùng chuyên canh hoa, cây cảnh riêng biệt. Quật tết tập trung chủ yếu ở phường Tân An, Thanh Hà và xã Cẩm Hà. Các loại hoa treo phổ biến ở phường Cẩm Châu, xã Cẩm Thanh. Hoa cúc được trồng ở phường Cẩm Châu.

Ông Lê Ngọc Tâm (thôn Tân Thái, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) chăm sóc hoa treo. Ảnh: Q.VIỆT

Anh Nguyễn Tấn Thành ở khối phố Sơn Phô (phường Cẩm Châu, Hội An) trồng hoa treo đã được 3 năm nay. Trong khu vườn phủ bạt rộng 1.000m2 , anh Thành treo lớp lớp giỏ hoa hương tuyết cầu, mõm sói, thanh tú, cúc sao băng, phong lữ thảo, mắt huyền. Anh Thành nói hoa treo không còn mới lạ mà đã “phủ sóng” ở nhiều nhà vườn Hội An. Người dân am hiểu kỹ thuật của từng loại hoa, dành nhiều thời gian chăm sóc thì dễ thành công.

Hoa treo Hội An không lo đầu ra vì giá không cao, phù hợp với không gian phố, nhất là các nhà hàng, hội quán, khách sạn, quán cà phê rất cần hoa treo để phục vụ thưởng ngoạn của khách.

“Hoa treo rất bắt mắt, thời gian sử dụng nhiều ngày nhưng giá chỉ vài chục nghìn đồng mỗi giỏ. Hoa càng lạ càng thu hút. Canh tác, đầu tư cho hoa treo có nguồn thu nhập khá nên tôi gắn bó lâu dài” - anh Thành nói.

Hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng những ngày này chủ các nhà vườn ở xã Cẩm Hà, phường Thanh Hà đã bán gần hết số quật cảnh canh tác.

Khắp các vườn quật tết ở các thôn Đồng Nà, Trảng Suối đông đúc thương lái từ Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Trị, Đà Nẵng đến đặc cọc mua quật tết. Quật tết thời điểm này đã chuyển sang màu vàng, chờ chín mọng là ra thị trường bán cho người thưởng tết.

“Quật tết Cẩm Hà đã là thương hiệu nên chúng tôi mua bán tết. Quật tết ở đây không bao giờ rụng trong những ngày tết nên khách hàng ưa chuộng. Cành, thế quật tết Hội An cũng rất bắt mắt. Giá cả thỏa thuận nhanh chóng, chậu loại A có giá 5 triệu đồng, chậu quật nhỏ có giá hơn 1 triệu đồng” - ông Trần Hòa, tư thương bán quật tết ở TP.Đà Nẵng nói.

Ông Mai Kim Phương - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà cho biết, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp người nông dân trồng quật tết, phát triển sản xuất, khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Mỗi năm, UBND xã Cẩm Hà đều tổ chức ngày hội cây quật cảnh để quảng bá, rộng mở tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Đây cũng là dịp để người dân trao đổi kinh nghiệm trồng và chăm sóc quật cảnh để phát triển nghề truyền thống của địa phương.

Từ nhiều năm qua, TP.Hội An đã chú trọng quy hoạch để phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh theo hướng hàng hóa, để thu được giá trị kinh tế lớn trên đơn vị diện tích canh tác.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An chia sẻ, chính quyền thành phố luôn khuyến khích, hỗ trợ nông dân trồng hoa, cây cảnh theo hướng sinh thái, xanh để bảo vệ môi trường đồng thời bảo vệ sản xuất lâu dài, bền vững của chính người nông dân.