Tài chính - Thị trường Nông sản Quảng Nam và cú hích từ chuỗi liên kết của hợp tác xã Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã liên kết, tổ chức sản xuất theo chuỗi, kết nối giao thương, nâng cao giá trị nông sản bản địa... nhằm đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân.

HTX Nông nghiệp và thương mại dịch vụ Viễn Đông tạo chuỗi liên kết chăn nuôi gà tre giúp nông dân có thu nhập ổn định. Ảnh: QUANG VIỆT

Hiệu quả chuỗi gà tre

Thời gian qua, HTX Nông nghiệp và thương mại dịch vụ Viễn Đông (thôn Phú Yên, xã Tam Đàn, Phú Ninh) hoạt động ổn định, tạo thu nhập khá cho nông dân với mô hình liên kết tạo chuỗi sản phẩm gà tre. Năm 2023, HTX xây dựng chuỗi liên kết với 13 hộ gia đình trên địa bàn huyện Phú Ninh, hình thành vùng chuyên nuôi gà tre.

Đến tháng 6/2025, từ 143 nghìn con gà tre giống ban đầu, HTX đã tổ chức chăn nuôi được 6 vụ, thu hoạch hơn 190 nghìn tấn gà thịt, đạt doanh thu hơn 15,2 tỷ đồng, lợi nhuận 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, HTX còn liên kết, chăn nuôi và tiêu thụ gà ta, gà mía với sản lượng tiêu thụ bình quân hơn 40 nghìn con mỗi năm.

Ông Nguyễn Văn Thanh ở thôn Phú Yên tham gia chuỗi liên kết gà tre với HTX Nông nghiệp và thương mại dịch vụ Viễn Đông, cho biết quy trình chăn nuôi gà tre được HTX xây dựng chặt chẽ. Ngoài đầu tư chuồng trại đảm bảo yêu cầu, ông còn chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng chế phẩm sinh học, không sử dụng kháng sinh để gà tre thương phẩm đạt chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo yêu cầu của thị trường.

Sau mỗi vụ 3 tháng chăn nuôi gà, ông cung ứng 11 nghìn con gà tre cho HTX với trọng lượng hơn 14 tấn, thu lợi nhuận gần 60 triệu đồng. Ông Thanh chăn nuôi gà tre an toàn dịch bệnh nên ít rủi ro. Thu nhập từ chăn nuôi gà tre theo chuỗi cao hơn các mô hình trồng trọt, chăn nuôi khác.

Bà Nguyễn Thị Viễn - Giám đốc HTX Nông nghiệp và thương mại dịch vụ Viễn Đông cho biết, qua theo dõi thị trường, HTX nhận thấy người tiêu dùng ngày càng có xu hướng sử dụng thực phẩm an toàn. Bởi vậy, HTX đã chọn lựa chăn nuôi gà tre, đưa con giống từ miền Tây Nam Bộ về chăn nuôi ở khu vực Phú Ninh. Đến nay, HTX mở rộng quy mô chăn nuôi theo chuỗi bằng cách liên kết với nông dân trên địa bàn tỉnh và một số vùng Quảng Ngãi, Quảng Bình.

“Trong quá trình chăn nuôi gà tre theo chuỗi, chúng tôi được hỗ trợ vốn của UBND huyện Phú Ninh và hỗ trợ xây dựng chăn nuôi gà VietGAP của Chi cục Chăn nuôi & thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường). Thành công ban đầu có được là nhờ cách chăn nuôi bài bản, bền vững của người nông dân và đón nhận của thị trường trong và ngoài tỉnh” - bà Viễn nói.

Kết nối thị trường

Ông Đặng Văn Tính - Trưởng phòng Kế hoạch - kiểm tra (Liên minh HTX Quảng Nam) cho biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều HTX xây dựng chuỗi liên kết sản xuất kinh doanh.

HTX Nông - ngư nghiệp Núi Thành đang liên kết với người nông dân tạo chuỗi mè đen. Ảnh: QUANG VIỆT

Tiêu biểu như HTX Nông nghiệp Bình Đào, HTX Nông nghiệp và dịch vụ Bình Nam (cùng huyện Thăng Bình) đã liên kết với doanh nghiệp và nông dân để tạo chuỗi mè đen, lúa giống, sen, đậu phụng… thu được giá trị kinh tế cao.

HTX Nông nghiệp xanh Duy Oanh (Duy Xuyên) đã liên kết với nông dân trồng vùng nguyên liệu dồi dào các loại đậu đen, đậu xanh, thu mua, chế biến tạo sản phẩm bánh thanh gạo lứt hạt và rong biển Duy Oanh, bột ngũ cốc Duy Oanh được thị trường đón nhận...

Theo ông Đặng Văn Tính, thành công bước đầu của các chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với hai điểm nổi bật là HTX liên kết với nông dân sản xuất hiệu quả và HTX kết nối cung cầu, giao thương để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, nhiều HTX của Quảng Nam còn đưa hàng hóa xuất khẩu. Đơn cử, HTX Best One (phường An Phú, TP.Tam Kỳ) đưa các sản phẩm nhàu từ liên kết với nông dân xuất khẩu sang Trung Quốc; HTX Nấm đông trùng hạ thảo (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) xuất khẩu hàng hóa qua Thái Lan.

Các HTX Quảng Nam hiện nay rất quan tâm về xúc tiến thương mại, tham gia các chương trình kết nối do Liên minh HTX, ngành công thương và chương trình khởi nghiệp của tỉnh tổ chức. Qua đó, sản phẩm từ chuỗi liên kết của HTX với nông dân được quảng bá rộng rãi.

Ông Lê Ngọc Trung - Chủ tịch Liên minh HTX Quảng Nam cho biết: “Liên kết sản xuất theo chuỗi và gắn kết thị trường cho hàng hóa sẽ tạo động lực chuyển biến kinh tế nông nghiệp, khu vực nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”.