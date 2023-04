Xã Bình Định Nam phát động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu

(QNO) - Sáng 2/4, xã Bình Định Nam (huyện Thăng Bình) tổ chức phát động xây dựng thôn nông mới kiểu mẫu tại thôn An Lộc.

Đông đảo người dân tham gia lễ phát động xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam công nhận xã Bình Định Nam đạt chuẩn xã nông thôn mới. Bước sang giai đoạn 2021-2025, với nhiệm vụ chính trị đặt ra là xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, xã Bình Định Nam tiếp tục chọn thôn An Lộc để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thôn An Lộc (xã Bình Định Nam) đã được bê tông hóa khang trang.

Hiện thôn An Lộc đạt 5/10 tiêu chí. Còn lại các tiêu chí chưa đạt như giao thông, điện vườn và nhà ở hộ gia đình, văn hóa…

Tại lễ phát động, cán bộ và nhân dân thôn An Lộc (xã Bình Định Nam) quyết tâm, cùng với chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Xây dựng, nhân rộng các mô hình vườn - ao - chuồng. Phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Duy trì danh hiệu thôn văn hoá trong 3 năm liên tục. Phấn đấu cuối năm 2023 thôn An Lộc không có hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo. Ngoài ra, phải đảm bảo an ninh trật tự, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Được biết xã Bình Định Nam có 3 thôn, đến nay đã có 2 thôn gồm Đồng Thanh Sơn và Châu Xuân đã được UBND huyện Thăng Bình công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.