Nông thôn mới Núi Thành đặt mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025 (QNO) - Ngày 16/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với huyện Núi Thành về tiến độ thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, giai đoạn 2021 -2025, huyện có 33 thôn xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Đến thời điểm này, toàn huyện có 9 thôn đã được UBND huyện quyết định công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, gồm: Đức Phú (xã Tam Thạnh), Phú Trường (Tam Trà), Bà Bầu, Vĩnh An Nam, Bích Ngô (Tam Xuân 2), Phú Quý 1 (Tam Mỹ Đông), Đông An (Tam Giang), thôn Bích An (Tam Xuân 1), Xuân Tân (Tam Hòa) Định Phước (Tam Nghĩa).

Ngoài ra, Núi Thành có 2 thôn đã tổ chức thẩm định NTM kiểu mẫu là Mỹ Sơn, Tiên Xuân 2 (xã Tam Anh Nam). Hiện nay xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình các ngành phụ trách ban hành báo cáo kết quả thẩm định làm cơ sở công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Về xây dựng xã NTM nâng cao, xã Tam Xuân 2 đạt chuẩn năm 2021; xã Tam Giang, Tam Mỹ Đông đã được UBND tỉnh công nhận năm 2022; xã Tam Anh Nam đạt chuẩn năm 2023. Năm 2024, huyện Núi Thành phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Tam Mỹ Tây và Tam Nghĩa.

Về xây dựng huyện NTM, Núi Thành đã đáp ứng 4 điều kiện theo quy định, gồm 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM; ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao; 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh; tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM của huyện đạt từ 90% trở lên.

Trong Bộ tiêu chí xây dựng huyện NTM, Núi Thành đã đạt 3/9 tiêu chí và đạt 22/36 chỉ tiêu. Các tiêu chí đạt 100% chỉ tiêu gồm: quy hoạch; thủy lợi và phòng chống thiên tai; điện. Các tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông; y tế, văn hóa, giáo dục; kinh tế; môi trường; chất lượng môi trường sống; hệ thống chính trị, an ninh trật tự, hành chính công.

Ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy Núi Thành phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Q.VIỆT

Đánh giá chung về xây dựng NTM trên địa bàn, ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy Núi Thành cho biết, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc đồng bộ, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo chuyển biến sâu rộng trong xây dựng NTM.

Người dân ngày càng thay đổi tư duy xây dựng NTM từ chỗ “thụ hưởng, bị động” chuyển sang “chủ thể, chủ động”, nhất là gắn kết cộng đồng, ứng xử văn hóa nông thôn ngày càng tốt hơn.

Tuy vậy, Núi Thành vẫn còn một số hạn chế trong xây dựng NTM, đó là kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương; kế hoạch tái cơ cấu kinh tế chưa đi vào chiều sâu, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sản xuất theo hướng liên kết.

Nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ tuy phát triển nhưng quy mô sản xuất nhỏ, sức cạnh tranh thấp; chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động chưa cao.

Chất lượng xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu chưa cao; đào tạo nghề chưa gắn với thị trường lao động, giải quyết việc làm cho lao động địa phương chưa tốt.

Doanh nghiệp Hàn Quốc tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở huyện Núi Thành. Ảnh: Q.VIỆT

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu huyện Núi Thành quyết tâm, đồng lòng triển khai các nhiệm vụ xây dựng NTM. Tập trung huy động mọi nguồn lực để lồng ghép, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã được HĐND huyện thông qua tạo nền tảng về hạ tầng đồng bộ, góp phần duy trì và nâng chuẩn các xã NTM bền vững, tiến đến hoàn thành huyện NTM năm 2025.

UBND huyện Núi Thành chỉ đạo UBND các xã khẩn trương tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, mở mã số công trình để phòng Tài chính - kế hoạch tham mưu UBND huyện quyết định giao vốn về các địa phương triển khai thực hiện, giải ngân.

Phòng Kinh tế - hạ tầng quan tâm ưu tiên hỗ trợ các xã trong công tác thẩm định để có cơ sở phê duyệt mở mã số dự án; tập trung kiểm tra rà soát công trình chưa quyết toán của giai đoạn 2016 - 2020 và các năm 2021 - 2023 tập trung quyết toán, giải ngân xử lý nợ đọng.

"Huyện Núi Thành cần thành lập tổ công tác, giao những phần việc cụ thể cho các thành viên để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Tăng trách nhiệm công vụ cho các phòng, ban, địa phương để thực hiện xây dựng NTM hiệu quả trong năm 2025" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn nói.