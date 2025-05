Lao động - Việc làm Núi Thành trao quà 47 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn (QNO) - Chiều nay 6/5, Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành tổ chức chương trình trao quà đoàn viên, người lao động khó khăn nhân Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025.

Huyện Núi Thành trao quà đoàn viên công đoàn vào chiều 6/5. Ảnh: VĂN PHIN

Chương trình đã trao quà đến 47 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 41,9 triệu đồng.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam tặng 20 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho đoàn viên Công đoàn cơ sở (CĐCS): Công ty CP May Núi Thành, Công ty TNHH Rạng Đông, Công ty TNHH MTV TM&DV Trâm Nam, Trường Mầm non Hồng Phúc, Công ty TNHH LD may Như Thành.

UBND huyện Núi Thành tặng 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho đoàn viên CĐCS Công ty CP Đá Chu Lai.

Liên đoàn Lao động huyện Núi Thành tặng 17 suất quà (mỗi suất 700 nghìn đồng) cho đoàn viên CĐCS: Công ty TNHH LD may Như Thành, Xí nghiệp Mây tre lá xuất khẩu Âu Cơ, Trường Mẫu giáo Sóc Nâu, Công ty TNHH MTV May - thêu - in MT, Nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Giang và CĐCS xã Tam Tiến, xã Tam Anh Bắc, xã Tam Mỹ Tây.