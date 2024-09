Bạn cần biết Ổ khóa số cơ bị kẹt - Nguyên nhân và cách khắc phục (PR) - Ổ khóa số là một loại ổ khóa được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà, văn phòng và gia đình. Chúng cung cấp sự tiện lợi và an toàn bằng cách cho phép người dùng khóa và mở cửa bằng mã số thay vì chìa khóa truyền thống. Tuy nhiên, đôi khi ổ khóa số có thể bị kẹt, gây khó khăn và phiền toái cho người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các nguyên nhân khiến ổ khóa số bị kẹt và cách khắc phục hiệu quả để giải quyết vấn đề này.

Cách mở ổ khoá số trong trường hợp bị kẹt

Trường hợp 1: Ổ khoá số bị kẹt và bạn không nhớ mật khẩu

Nếu ổ khóa số của bạn bị kẹt và không nhớ mật khẩu. Bạn có thể làm theo các bước dưới đây:

-Bước 1: Xoay các cạnh của đĩa số hướng ra ngoài và xếp thành 1 hàng. Số lần quay sẽ tùy thuộc ổ khóa của bạn có bao nhiêu đĩa số (thông thường là 4)

-Bước 2: Quan sát con số ở ngoài bên phải của mỗi đĩa số là gì?

-Bước 3: Xoay từng đĩa số về phía bên phải 1 đơn vị (Chú ý các đĩa số vẫn xếp thành 1 hàng với nhau). Ví dụ vị trí đầu của 4 đĩa số (tùy vào từng loại khóa mà số đĩa sẽ khác nhau) là: 2 - 4 - 6 - 8, bạn hãy quay tiến về phía trước 1 đơn vị sẽ thành: 3 - 5 - 7 - 9. Thực hiện như thế khoảng 10 lần liên tiếp.

Trường hợp 2: Ổ khoá số bị kẹt và bạn nhập đúng mật khẩu

Trong trường hợp bạn nhập đúng mật khẩu nhưng ổ khóa số vẫn bị kẹt thì nguyên nhân có thể là do ổ khóa đã bị gỉ sắt do lâu ngày không sử dụng hoặc để lâu dưới mưa hoặc nơi ẩm ướt. Với trường hợp này bạn có thể dùng dầu máy, dầu chuyên dụng cho ổ khóa sau đó tra vào phần ổ khóa bị kẹt và từ từ rút nhẹ ra. Hoặc bạn có thể liên hệ thợ khóa để nhờ hỗ trợ.

Cách mở ổ khoá số trong trường hợp quên mật khẩu

Nếu bạn quên mật khẩu của ổ khóa số, đừng lo lắng. Có nhiều cách để mở ổ khóa mà không cần mật khẩu:

Sử dụng kim để mở ổ khoá số

Sử dụng kim để mở ổ khóa là cách làm khá phổ biến trong trường hợp ổ khóa số bị kẹt. Trước tiên, bạn cần chuẩn bị 1 cây kim nhọn và một chiếc đèn pin. Cách thực hiện đơn giản như sau:

-Bước 1: Dùng pin soi vào khe hở của các con số sau đó đưa đầu kim vào khe hở đó. Quan sát xem rãnh bật là số mấy sau đó ghi lại.

-Bước 2: Thực hiện tương tự ở các rãnh tiếp theo cho đến khi mở được ổ khóa. Nếu như vẫn không mở được hãy cộng thêm 5 hoặc 7 và thử lại.

Dò mật khẩu để mở ổ khoá số

Bạn có thể dò mật khẩu bằng cách thử các số từ 0 đến 9 trên đĩa số. Khi bạn xoay một đĩa số, hãy lắng nghe xem có tiếng cách hoặc khóa đã lỏng ra một chút không. Nếu có tiếng cách, số đó có thể là một phần của mật khẩu. Tiếp tục thử các số khác cho đến khi ổ khóa mở.

Sử dụng tiền polymer để mở ổ khoá số

Bạn có thể sử dụng một tờ tiền polymer để mở ổ khóa số. Đầu tiên, hãy gấp tờ tiền thành một dải dài và mỏng. Cắm nhẹ nhàng dải tiền vào giữa các khe của đĩa khóa. Sau đó bạn xoay từng đĩa khóa một, nếu xuất hiện dấu hiệu hẫng một chút giữa các khe đĩa, bạn hãy ghi lại số đó.

Tiếp tục thực hiện cho đến hết, bạn sẽ tra ra được mật khẩu của ổ khóa

Sử dụng que thép để mở ổ khoá số

Bạn có thể sử dụng một chiếc que thép để mở ổ khóa số. Các bước thực hiện như sau:

-Bước 1: Luồng que thép vào lỗ nhỏ trở trên đĩa khóa

-Bước 2: Xoay lần lượt các số trên vòng cho đến khi thanh thép đi qua được đĩa khóa

-Bước 3: Tiếp tục thực hiện cho đến hết, bạn sẽ dò được mật khẩu của ổ khóa.

Abus - Thương hiệu ổ khóa số hàng đầu Việt Nam

Abus là một trong những thương hiệu ổ khóa số cao cấp hàng đầu tại Việt Nam. Các sản phẩm của Abus được biết đến với chất lượng cao, độ bền và tính bảo mật vượt trội. Một số tính năng nổi bật của ổ khóa số Abus bao gồm:

●Thiết kế hiện đại và sang trọng ●Chống nước và chống cháy ●Không cần chìa khóa ●Mã số có thể thay đổi

Với những tính năng ưu việt và sự tin cậy, ổ khóa số Abus là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn bảo vệ tài sản của mình một cách an toàn và hiệu quả.

Ổ khóa số là một thiết bị an ninh quan trọng, nhưng đôi khi chúng có thể bị kẹt do nhiều lý do khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các nguyên nhân khiến ổ khóa số bị kẹt và cách khắc phục hiệu quả để giải quyết vấn đề này. Bằng cách sử dụng các phương pháp như sử dụng kim, dò mật khẩu, sử dụng tiền polymer hoặc que thép, bạn có thể mở ổ khóa số bị kẹt mà không cần mật khẩu. Ngoài ra, chúng ta cũng đã giới thiệu về thương hiệu ổ khóa số hàng đầu Việt Nam - Abus, với những tính năng ưu việt và sự tin cậy cao.