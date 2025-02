Bạn cần biết Ôn thi chứng chỉ khai báo hải quan ở đâu tại TP. Hồ Chí Minh (PR) - Tại sao cần phải tham gia lớp ôn thi chứng chỉ khai báo hải quan?

Một là, phạm vi kiến thức của kỳ thi rất rộng. Nội dung bao gồm 3 chuyên đề lớn: (1) Nghiệp vụ ngoại thương; (2) Nghiệp vụ Hải quan và (3) Pháp luật hải quan.

Hai là, nội dung ôn tập liên quan đến quy định pháp luật. Nếu thí sinh không biết cách học luật thì việc học sẽ trở nên nhàm chán với những điều khoản khô khan, lặp đi lặp lại.

Ba là, rèn luyện kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm. Nội dung 3 môn thi sẽ bao gồm 240 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi môn sẽ bao gồm 80 câu hỏi với thời gian là 90 phút. Điều này có nghĩa là thí sinh chỉ có hơn 1 phút để trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Để đạt đến trình độ này, thí sinh phải nắm vững cấu trúc đề thi, cũng như nắm vững nội dung của kỳ thi ở cấp độ sâu và rộng.

Cuối cùng, nâng cao tỷ lệ trúng tuyển kỳ thi. Tham gia khóa ôn thi chứng chỉ khai báo hải quan sẽ giúp thí sinh nâng cao tỷ lệ trúng tuyển lên 2 đến 2,5 lần so với việc tự ôn tập. Chi phí tham gia lớp học sẽ không thể so sánh được so với chi phí cơ hội cũng như thời gian bạn bỏ ra để ôn tập.

Nội dung lớp ôn thi

Nội dung ôn thi được thiết kế theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Nội dung chi tiết bao gồm:

(1) Nghiệp vụ ngoại thương: Incoterms 2020, đàm phán và soạn thảo hợp đồng ngoại thương; các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến; giao nhận và vận chuyển hàng hóa.

(2) Nghiệp vụ hải quan: Trị giá tính thuế hải quan; mã HS của hàng hóa xuất nhập khẩu; xuất xứ hàng hóa; sở hữu trí tuệ; chính sách quản lý mặt hàng và thủ tục hải quan.

(3) Pháp luật Hải quan: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; luật thuế xuất nhập khẩu; luật thuế tiêu thụ đặc biệt; luật thuế bảo vệ môi trường; luật thuế giá trị gia tăng; luật quản lý thuế và Luật Hải quan.

Ôn thi chứng chỉ khai báo hải quan ở đâu tại TP. HCM.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể tham khảo lớp ôn thi của Saigon Academy.

Saigon Academy tổ chức lớp ôn thi chứng chỉ khai báo hải quan offline tại 155 Võ Thị Sáu, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài lớp offline này, Saigon Academy còn tổ chức lớp online tương tác trực tiếp với giảng viên và học qua bài giảng ghi hình sẵn.

Tại sao lại chọn Saigon Academy để tham gia ôn thi chứng chỉ khai báo hải quan?

Khi các bạn tìm kiếm trên Google với từ khóa “lớp ôn thi chứng chỉ khai báo hải quan” sẽ cho ra kết quả của những Trung tâm đào tạo chứng chỉ khai báo hải quan ở top đầu danh sách. Trong kết quả đó sẽ có Trung tâm Saigon Academy.

Khi Google xếp hạng cao của một trang website, điều này chứng tỏ Trung tâm đó có một mức độ uy tín nhất định. Bạn có thể tìm hiểu thêm để đánh giá mức độ uy tín và phù hợp của từng Trung tâm đào tạo.

Một số ưu điểm của Saigon Academy bạn lưu ý khi tìm hiểu thông tin để đánh giá năng lực.

Một là, Saigon Academy là một đơn vị đào tạo ôn thi chứng chỉ hải quan lâu đời. Năm nay là năm thứ 10 Saigon Academy tổ chức lớp ôn thi. Với kinh nghiệm của những khóa ôn thi trước, Saigon Academy hoàn toàn có thể giúp thí sinh trúng tuyển kỳ thi.

Hai là, Saigon Academy có phương pháp học luật khác biệt. Đó là thí sinh sẽ học văn bản luật thông qua hình ảnh minh họa trực quan, sinh động, dễ học, dễ hiểu và dễ tiếp thu. Điều này làm cho việc học trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn.

Ba là, giảng viên của Saigon Academy là những người có kinh nghiệm từ 20 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực Hải quan. Với kinh nghiệm làm việc và giảng dạy đó, giảng viên sẽ làm cầu nối giúp thí sinh đạt được mục tiêu của mình, đó là trúng tuyển kỳ thi.

Bốn là, thí sinh được bảo lưu khóa học trọn đời. Điều này có nghĩa là, nếu thí sinh không trúng tuyển thì được học lại miễn phí với khóa tiếp theo cho đến khi trúng tuyển kỳ thi.

Năm là, Saigon Academy có xuất bản một danh sách 20 video bài giảng trên nền tảng YouTube. Đây là những video ngắn, miễn phí giúp thí sinh định hình được khối lượng ôn thi cũng như phương pháp ôn thi hiệu quả nhất. Bạn vào trang YouTube và gõ từ khóa “ôn thi chứng chỉ hải quan Saigon Academy” sẽ cho ra danh sách các video YouTube này.

Sáu là, Saigon Academy có cung cấp miễn phí 20 slide bài giảng phiên bản giới hạn để thí sinh làm quen với phương pháp học văn bản luật. Qua các bài giảng đó, thí sinh có thể thay đổi quan điểm về phương pháp học luật khô khan, khó nuốt thành các bài giảng dễ hiểu, dễ học, dễ tiếp thu.

Vậy bạn còn chần chờ gì nữa. Hãy tìm hiểu lớp ôn thi chứng chỉ hải quan để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới thôi nào.

