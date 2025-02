Xây dựng Đảng Ông Đinh Văn Thành tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Trà Dơn (QNO) - Sáng nay 20/2, Đại hội Đảng bộ xã Trà Dơn (Nam Trà My) lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2025 - 2030) chính thức khai mạc với sự tham dự của 125 đại biểu. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Nam Trà My.

Đảng bộ xã Trà Dơn tổ chức Đại hội lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Ảnh: THIỆN TÙNG

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã Trà Dơn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII đề ra.

Kinh tế nông - lâm nghiệp ổn định, tập trung chuyển dịch theo hướng gia tăng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao. Toàn xã trồng mới hơn 35 nghìn gốc sâm Ngọc Linh (đạt 701%), hơn 34 nghìn cây quế (100%), trồng mới 104ha rừng (500%).

Gắn với phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện theo lộ trình. Xã chú trọng làm đường giao thông nông thôn; nâng cấp hạ tầng điện, đảm bảo cung ứng điện cho hơn 550 hộ dân.

Xã Trà Dơn hoàn thành chỉ tiêu sắp xếp dân cư giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: THIỆN TÙNG

Công tác sắp xếp dân cư được thực hiện đảm bảo. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến. Công tác dân tộc, chính sách dân tộc - tôn giáo được quan tâm; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5-7%/năm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng ủy xã coi trọng, tập trung đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện chính trị tư tưởng.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Dơn khóa mới. Ảnh: THIỆN TÙNG

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Nam Trà My - Lê Thanh Hưng ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trà Dơn đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ đến, Bí thư Huyện ủy Nam Trà My đề nghị Đảng bộ xã Trà Dơn tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Tăng cường xây dựng hạ tầng đồng bộ; đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trong công tác xây dựng Đảng, xã Trà Dơn cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Chú trọng phát triển đảng viên; nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và nhân dân.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trà Dơn khóa XIX (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Ảnh: THIỆN TÙNG

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Dơn khóa XIX gồm 12 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025 - 2030) gồm 13 đồng chí. Đồng thời thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trà Dơn lần thứ XIX.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Dơn khóa XIX bầu ông Đinh Văn Thành tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã.