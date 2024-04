Thương mại - Dịch vụ PC Quảng Nam tập trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng năm 2024 (QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã chủ động phương án đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định năm 2024, đặc biệt cấp điện mùa khô. Đồng thời khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý.

PC Quảng Nam chủ động bảo dưỡng, nâng dung lượng và hoán chuyển các máy biến áp có mức tải cao. Ảnh: ĐLQS

Dự báo nhu cầu điện tăng 7%

Theo Quyết định số 271 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc “Phê duyệt kế hoạch cung ứng điện hệ thống điện phân phối tỉnh Quảng Nam năm 2024”, PC Quảng Nam đã xây dựng kịch bản cấp điện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn. Trong các phương án, công ty chú trọng đặc biệt đối với các phụ tải thuộc danh sách khách hàng quan trọng năm 2024 theo quyết định của UBND tỉnh; ưu tiên cung cấp điện cho các trạm bơm phục vụ chống hạn, phòng mặn, góp phần đảm bảo sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.

PC Quảng Nam dự báo, khả năng công suất phụ tải điện mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn tỉnh tăng cao từ tháng 4 - 8; ngày cực đại ước đạt 464,2MW, tăng 7% so với năm 2023.

Hiện nay, các trạm biến áp 220kV, 110kV, 35kV không có máy biến áp nào bị quá tải. Tuy nhiên, một số máy biến áp có mức tải cao như tại trạm 110kV Kỳ Hà, trạm trung gian 35kV Tiên Phước đã được PC Quảng Nam có phương án ứng phó. Công ty khai thác tối ưu các mạch vòng để phục vụ chuyển tải nhằm đảm bảo cấp điện cho các khu - cụm công nghiệp và các địa phương.

PC Quảng Nam tiếp tục thực hiện vận hành hiệu quả các nguồn điện phân tán, thực hiện điều hòa các nguồn điện mặt trời mái nhà. Đồng thời phối hợp với các đơn vị bạn hỗ trợ cấp điện cho PC Quảng Nam trong trường hợp xảy ra sự cố trên lưới điện Quảng Nam.

PC Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy. Ảnh: ĐLHĐ

Cùng với đó, để đáp ứng yêu cầu cấp điện, PC Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng năm 2024 đúng kế hoạch. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý nguy cơ khiếm khuyết trên lưới điện; tiến hành bảo trì, hoán chuyển, sang tải kịp thời đối với các trạm biến áp phân phối, đường dây quá tải hoặc có nguy cơ đầy tải. Công ty đẩy mạnh áp dụng công nghệ thi công sửa chữa lưới đang mang điện (hotline), rửa sứ cách điện bằng nước áp lực cao; liên kết mạch vòng trung thế, sử dụng máy biến áp lưu động, máy phát điện… để không làm gián đoạn cấp điện.

Chú trọng an toàn điện, tiết kiệm điện

Người dân đồng thuận chặt tỉa cây để tránh gây sự cố lưới điện và tai nạn điện. Ảnh: ĐLQS

Để lưới điện vận hành an toàn, liên tục, một yếu tố quan trọng hàng đầu là đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao thế. Điều này được quy định tại Nghị định 51/2020 của Chính phủ. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn yêu cầu các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan tăng cường biện pháp phối hợp, quản lý đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp.

Các cấp chính quyền, các ngành liên quan và người dân tiếp tục quan tâm phối hợp, hỗ trợ cùng PC Quảng Nam trong công tác phát quang cây cối, giải tỏa vật kiến trúc; không xây dựng, cơi nới công trình xây dựng trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, phòng tránh sự cố lưới điện, gây gián đoạn cấp điện.

Ngành điện cũng đề nghị người dân, khách hàng tích cực hưởng ứng thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Đặc biệt, trước tình hình nắng nóng diễn ra trên diện rộng, khuyến khích khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; tham gia điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển phụ tải điện.