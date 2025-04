Thế giới Phần Lan kết thúc kỷ nguyên than đá (QNO) - Ngày 1/4/2025, Phần Lan chính thức đóng cửa nhà máy nhiệt điện than cuối cùng tại quốc gia khu vực Bắc Âu này.

Nhà máy Salmisaari tại Phần Lan. Ảnh: Sputnikglobe

Cách mạng chuyển đổi năng lượng

Công ty năng lượng Helen tại thành phố Helsinki đóng cửa nhà máy điện và sưởi ấm Salmisaari và cũng là nhà máy điện chạy bằng than cuối cùng ở Phần Lan. Helen cho biết hiện sản lượng điện của nhà máy Salmisaari chủ yếu thay thế bằng các nguồn năng lượng gió, hạt nhân, thủy điện và mặt trời.

Việc chuyển đổi khai thác năng lượng sạch của Salmisaari giúp giảm than xuống còn chưa đến 1% trong cơ cấu năng lượng cũng như giảm tổng lượng khí thải của Phần Lan xuống 5%.

"Từ bỏ than đá là bước đi cụ thể hướng tới sản xuất năng lượng sạch, tự cung tự cấp và cung cấp giá cả phải chăng của Helen" - ông Olli Sirkka - Tổng Giám đốc điều hành của Helen phát biểu.



Không chỉ cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, theo Helen, việc loại bỏ việc sử dụng than đá cũng giúp cắt giảm hóa đơn tiền điện của khách hàng như công ty từng công bố hai đợt giảm giá kể từ tháng 5/2024.

Trong đó,năng lượng gió ở Phần Lan tăng gấp đôi kể từ năm 2020 để cung cấp 1/4 năng lượng của đất nước.

Việc đóng nhà máy nhiệt than Salmisaari đưa Phần Lan đạt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn than đá sản xuất điện năng - sớm hơn 4 năm so với dự kiến.

Hành trình loại bỏ than đá của Phần Lan

Bộ trưởng Bộ Khí hậu và môi trường Phần Lan Sari Multala chúc mừng Helen và tất cả công ty năng lượng của đất nước ông vì quyết tâm chấm dứt việc sử dụng than đá tạo điện năng.



Ông Sari Multala nói: "Năm 2019, Quốc hội Phần Lan thông qua luật cấm sử dụng than đá để sản xuất năng lượng trong vòng 10 năm. Vào thời điểm đó, mục tiêu có vẻ đầy thách thức, nhưng giờ Phần Lan đạt được mục tiêu trước thời hạn".

Nhà máy năng lượng mặt trời tại Phần Lan. Ảnh: Sympower

Theo đó, một bộ chính sách toàn diện kết hợp với các chương trình hỗ trợ có mục tiêu bao gồm 22,8 triệu euro vào năm 2021 dành cho các công nghệ năng lượng và đầu tư sáng tạo.

Báo cáo gần đây của Liên đoàn Công nghiệp Phần Lan, năng lượng gió hiện là động lực lớn nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Phần Lan khi chiếm 26 tỷ euro hoặc 44% tổng số ngành công nghiệp xanh dự kiến có mặt tại quốc gia này trong tương lai gần.

Ông Multala nói thêm, vì trước đây Phần Lan chủ yếu dựa vào than đá nhập khẩu từ Nga, nên việc loại bỏ dần loại nhiên liệu hóa thạch này cũng thúc đẩy sự độc lập về năng lượng của Phần Lan.



Năm 2017, Vương quốc Anh và Canada thành lập Liên minh các nước xem than đá là quá khứ (PPCA) và Phần Lan nhanh chóng trở thành thành viên vào năm đó. PPCA hiện có đến 180 thành viên - gần 1/3 chính phủ trên thế giới. PPCA cho biết tất quốc gia đều có cơ hội cam kết loại bỏ dần năng lượng từ than đá và noi theo chiến lược chuyển đổi năng lượng sạch của Phần Lan.