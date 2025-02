An ninh trật tự Phát động ra quân đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ phường Hòa Hương (QNO) - Chiều 19/2, UBND phường Hòa Hương (TP.Tam Kỳ) tổ chức hội nghị phát động đợt thi đua cao điểm ra quân tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Các lực lượng của phường Hòa Hương ra quân đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ phường. Ảnh: HỒ MINH SƠN

Hội nghị đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ phường Hòa Hương lần thứ XII hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, lực lượng công an, quân sự thực hiện tuần tra đảm bảo theo kế hoạch phân công. Tiếp tục quán triệt đến cảnh sát khu vực thực hiện tốt công tác tấn công, trấn áp tội phạm và tăng cường xuống địa bàn rà soát nắm hộ, nắm khẩu ở nơi khác đến lưu trú, tạm trú.

Đảm bảo công tác trực chiến, tiếp công dân, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính và xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục tổ chức thực hiện các tiêu chí “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”. Công tác phối hợp giữa hai lực lượng tổ chức tuần tra canh gác và trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo đúng quy định.

Dịp này, UBND phường Hòa Hương cũng phát động đợt thi đua cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...