Chính quyền - đoàn thể Phát hành tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam An (1975-2015) (QNO) - Sáng 27/6/2024, Đảng ủy xã Tam An tổ chức hội nghị tổng kết và phát hành tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam An (1975-2015).

300 cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam An (1975 - 2015) được in ấn, phát hành. Ảnh: THÚY HIỀN

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Đảng ủy xã Tam An nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, được sự thống nhất chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh, từ năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam An phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Đàn tiếp tục nghiên cứu, biên soạn và xuất bản tập sách lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1975-2015.

Sau hơn 5 năm triển khai nghiên cứu, biên soạn, với nhiều lần hội thảo, nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến quý báu, tâm huyết, của các đồng chí nhân chứng nguyên là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn xã Tam An qua các giai đoạn sau 1975; đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đến nay, tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam An (1975-2015) đã được xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm chia tách xã Tam An thành 2 xã Tam An và Tam Đàn (29/8/1994-29/8/2024).

Đồng chí Phan Thị Ngọc Lan - Bí thư Đảng ủy xã Tam An tặng sách cho các đồng chí nguyên lãnh đạo xã Tam An qua các thời kỳ.

Tập sách gồm 5 chương, phản ánh toàn diện bức tranh sinh động xã Tam An trong suốt 40 năm sau ngày quê hương giải phóng (1975-2015), làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam An đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm phục vụ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong những giai đoạn tiếp theo; đồng thời góp phần giáo dục, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Được biết, trước đó, vào năm 2015, Đảng ủy xã Tam An phối hợp với Đảng ủy xã Tam Đàn biên soạn, xuất bản và phát hành tập sách “Lịch sử đấu tranh cách mạng xã Tam An (1930-1975)”.