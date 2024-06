Theo gương Bác Hội thi Tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác tại Phú Ninh: Lan tỏa sâu rộng Các phần thi chào hỏi và tiểu phẩm tự biên được 17 đội thi trình diễn tại hội thi Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Huyện ủy Phú Ninh tổ chức đã tạo ấn tượng sâu sắc trong đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Một tiểu phẩm sân khấu được trình diễn tại hội thi. Ảnh: N.Đ

Thông điệp từ hội thi

Tổ chức ở ba cụm, trong mỗi đêm diễn ra phần thi chào hỏi và tiểu phẩm của 14 đảng ủy trực thuộc Huyện ủy Phú Ninh và 3 chi bộ trường học đều thu hút sự quan tâm theo dõi, cổ vũ của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân.

Xuất sắc vượt qua 16 đội thi, với 3 phần dự thi: bài viết về gương điển hình tiên tiến, phần thi chào hỏi và tiểu phẩm, đội thi Đảng ủy xã Tam Thái đã được Ban tổ chức hội thi trao giải Nhất.

Mở đầu phần thi tiểu phẩm sâu khấu tự biên “Như sao giữa trời đêm”, đội thi Đảng ủy xã Tam Thái nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Sở dĩ cần phải “nêu gương” là do đặc thù của nền văn hóa, đạo đức phương Đông luôn coi trọng tình cảm, luôn lấy cái tốt đẹp của người khác để làm tấm gương soi mình.

Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Chính vì vậy, một trong những phương pháp để làm tốt một công việc nào đó, chính là phương pháp “nêu gương”.

Người nhấn mạnh: “Lấy gương người tốt, việc tốt hàng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới”.

Làm theo tư tưởng của Bác, trong tổ chức thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xã Tam Thái đã áp dụng phương pháp “nêu gương” trong cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phù hợp, lấy đó làm cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân.

Lãnh đạo Huyện ủy Phú Ninh trao giải Nhất và Nhì cho các đội thi. Ảnh: N.Đ

Cùng với đội thi Đảng ủy Công an huyện Phú Ninh, đội thi Đảng ủy xã Tam An được trao giải Nhì hội thi. Với tiểu phẩm sâu khấu “Học theo Bác, dễ hay khó?”, qua câu chuyện thực tiễn vận động một hộ dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đội thi Đảng ủy xã Tam An đúc kết thông điệp: “Học và làm theo Bác không phải là điều gì quá cao siêu. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là chuẩn mực của những việc diễn ra trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Mỗi người chỉ góp một việc nhỏ vào chủ trương chung của Đảng, Nhà nước là đã học tập và làm theo Bác rồi”.

Bà Trần Thị Thu Sang - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Ninh đánh giá, các đội dự thi đã đầu tư chuẩn bị chu đáo, khá kỹ lưỡng và chất lượng cả ba phần thi. Ở phần thi chào hỏi, tiểu phẩm các đội thi đã trình diễn cho cho khán giả những tiết mục tự biên hết sức ấn tượng, sáng tạo, nghệ thuật và đầy tính nhân văn sâu sắc, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả, như: Đảng ủy xã Tam Thái, Tam An, Công an huyện, Chi bộ Trường THPT Võ Nguyên Giáp...

“Các phần thi đều đảm bảo chuyển tải được ý tưởng, thông điệp tuyên truyền, mang tính tích cực, khơi dậy tính hướng thiện của mỗi cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo Bác. Qua đó thu hút cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng quê hương Phú Ninh ngày càng giàu đẹp” - bà Thu Sang nói.

Thành viên Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn An Thiện giúp dân di dời trong mùa mưa bão. Ảnh: N.L

Canh giấc ngủ cho dân

Đáng chú ý, trong nhiều gương điển hình tiên tiến được các đội thi viết bài, đăng tải trên trang Fanpage “Ao lầy” có mô hình hoạt động giữ bình yên xóm làng, canh giấc ngủ cho dân của Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn An Thiện (xã Tam An) gần 20 năm qua.

Những ngày đầu thành lập, Tổ tự quản tự nguyện chung góp tiền của, công lao động xây dựng điểm trực gác ban đêm; tự giác đóng góp quỹ duy trì hoạt động.

Đến nay, Tổ tự quản thôn An Thiện quy tụ hơn 30 thành viên, độ tuổi từ 30 đến 60. Từ hiệu quả hoạt động đóng góp giữ gìn an ninh nông thôn và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, Đảng ủy xã Tam An đã chỉ đạo củng cố kiện toàn tổ chức, thành viên Tổ tự quản; được Công an xã hướng dẫn về nghiệm vụ phòng chống, truy bắt tội phạm, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy…

Nhiệt tình với phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Tổ tự quản tham gia tuần tra đêm cùng lực lượng Công an xã; phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, cung cấp thông tin về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến nhân dân trong thôn một cách sâu rộng.

Bà Phan Thị Ngọc Lan - Bí thư Đảng ủy xã Tam An nói, thôn An Thiện là một “điểm sáng” về xây dựng mô hình “Tổ tự quản về an ninh trật tự” của địa phương. Ngoài nhiệm vụ chính là trực sẵn sàng phối hợp trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, Tổ tự quản cũng là lực lượng xung kích đặc biệt về cứu nạn cứu hộ của thôn trong mùa mưa bão.

Những đóng góp xuất sắc vào phong trào bảo vệ an ninh trật tự thời gian qua, Tổ tự quản được UBND huyện, Công an huyện, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Công an đã 2 lần đến thăm, động viên và tặng quà thành viên Tổ tự quản vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.