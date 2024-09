An ninh trật tự

Phát hiện mỏ khai thác đá sử dụng trái phép nhiều vật liệu nổ

(QNO) - Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ.