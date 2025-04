Xã hội Phát hiện một tử thi nam trên sông Vu Gia (QNO) - Ông Đỗ Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Đại An (huyện Đại Lộc) thông tin, địa phương đã phát hiện tử thi nam giới trôi trên sông Vu Gia, khu vực qua thôn Quảng Huế, xã Đại An. Sau khi lực lượng chức năng tiến hành các bước khám nghiệm tử thi, địa phương đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, sáng ngày 25/4, UBND xã Đại An nhận được tin báo của người dân thôn Quảng Huế, xã Đại An về việc có một tử thi là nam giới trôi trên sông, được người dân đưa vào bãi cát. Nhận được tin báo, qua xác minh, tử thi là nam, mặc quần đùi, không có áo, trên người không có giấy tờ tùy thân, chưa xác định danh tính. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Cùng ngày, UBND xã Đại An đã thông báo rộng rãi cho nhân dân các xã lân cận để tìm thân nhân. Được biết, nạn nhân tên M.H.Đ. (SN 1998, trú xã Đại Nghĩa, Đại Lộc).