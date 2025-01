An ninh trật tự Phát hiện vụ vận chuyển 16 xe mô tô và 1 xe ô tô không rõ nguồn gốc tại Quảng Nam (QNO) - Cảnh sát gia thông (CSGT) tuần tra, phát hiện một vụ vận chuyển 16 xe mô tô và 1 ô tô không rõ nguồn gốc trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện Nam Giang.

Số xe máy tang vật được phát hiện. Ảnh: CSGT cung cấp

Đại diện Phòng CSGT Công an Quảng Nam cho hay đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền vụ việc trên.

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 9/1/2025, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an Quảng Nam) đã kiểm tra hai xe tải có dấu hiệu nghi vấn. Xe ô tô tải biển số 43C-206.39, do ông T.H.L. (SN 1979, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) điều khiển, chở 14 xe mô tô cũ. Xe ô tô tải cẩu biển số 43C-138.47, do ông N.X.L. (SN 1994, trú tại Quảng Điền, Huế) điều khiển, chở thêm 2 xe mô tô và 1 xe ô tô cũ. Cùng đi trên xe là ông N.T.C.L. (SN 1993, trú tại huyện Đăk Đoa, Gia Lai).

Xe ô tô không chứng minh được nguồn gốc. Ảnh: CSGT cung cấp

Tại thời điểm kiểm tra, cả ba người không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các phương tiện nói trên. Ông L. khai nhận đã mua lại số phương tiện này từ ông N.H.T. (SN 1993, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) để mang về Gia Lai sửa chữa, bán lại dù biết rõ số xe trên không có giấy tờ hợp pháp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.