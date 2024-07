Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước: Đánh giá thực trạng, xác định giải pháp đột phá

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, thực hiện Chỉ thị số 33, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo 80 của tỉnh.

Đồng thời ban hành đề án về kiện toàn, sắp xếp tại tổ chức đảng trong doanh nghiệp và 9 Quyết định, 1 Kết luận, 2 Công văn, 2 Thông báo, 4 Kế hoạch… để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả.

Chia sẻ từ cấp ủy doanh nghiệp

Được chuyển từ Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh về trực thuộc Đảng bộ TP.Hội An vào tháng 9/2013, hiện Chi bộ Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam có 14 đảng viên. Mặc dù tình hình hoạt động của doanh nghiệp gặp khó khăn nhất định trong từng năm kế hoạch, song công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đoàn thể luôn được cấp ủy quan tâm.

Ông Trương Hoài Hạnh - Phó Bí thư Chi bộ Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Nam chia sẻ, trên cơ sở nắm vững quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của đơn vị, tập thể cấp ủy, chi bộ công ty củng cố bộ máy tổ chức, thể hiện đúng chức năng của một chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân, là hạt nhân chính trị lãnh đạo đảng viên, các đoàn thể trong doanh nghiệp.

“Chi bộ công ty luôn đề ra được những định hướng, mục tiêu, giải pháp phù hợp, tạo sự đồng thuận cao với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển đi lên của doanh nghiệp.

Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập của doanh nghiệp, thúc đẩy sự tăng trưởng đóng góp vào sự phát triển chung của TP.Hội An” - ông Hạnh nói.

Cổ phần hóa vào tháng 4/2007, Công ty CP In - Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam đang có 119 lao động, 28 đảng viên. Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng tại doanh nghiệp, theo bà Nguyễn Thị Lệ Huyền - Bí thư Chi bộ Công ty CP In - Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam (trực thuộc Đảng bộ TP.Tam Kỳ), nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, những năm qua, Chi ủy đã chủ động phối hợp với chính quyền về công tác cán bộ và nhân sự cấp ủy.

Tăng cường đưa đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Hiện 100% chi ủy viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước theo quy định.

Thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo

Thị xã Điện Bàn có 1.072 doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN), thu hút 42.917 lao động. Hiện, toàn thị xã có 6 chi bộ cơ sở là DNNNN, với 86 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên là giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp.

Ông Trần Hải Vân - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Điện Bàn nói: “Trong thời gian qua, đối với các doanh nghiệp có tổ chức đảng chưa có tình trạng đình công, lãn công, biểu tình hay khiếu kiện, khiếu nại của người lao động. Nhờ vậy, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã”.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 33, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về chủ trương thành lập tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong DNNNN được nâng lên.

Hầu hết tổ chức đảng thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, với doanh thu của năm sau đều cao hơn các năm trước.

Cấp ủy đã lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và chăm lo tốt quyền lợi của người lao động, thực hiện trách nhiệm xã hội với địa phương đóng chân.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong DNNNN là yêu cầu rất cấp thiết trong tình hình mới; theo đó, Ban Chỉ đạo 80 tỉnh đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong DNNNN”.

Trên cơ sở đó, Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 48 ngày 27/6/2024 để tiếp tục triển khai thực hiện với 8 nhóm giải pháp đột phá và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan cấp tỉnh.

Đến nay, các cấp ủy đảng tiếp tục kiện toàn, thành lập ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong DNNNN ở cấp huyện. Cũng như triển khai vận động các DNNNN thành lập tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, tổ chức đoàn thanh niên, bước đầu có khởi sắc (đã có hai chi bộ đảng được thành lập).

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở và cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách tổ chức đảng trong DNNNN; cùng với chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp chủ động, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp để nắm tình hình.

Qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong DNNNN trên địa bàn.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội; tích cực phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các DNNNN. Ở những nơi khó khăn có thể cử cán bộ, đảng viên của cấp ủy cấp trên về sinh hoạt cùng với tổ chức đảng tại doanh nghiệp, làm hạt nhân để xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết, tổ chức đảng trong DNNNN chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn. Nếu so với 1.119 tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh thì mới chỉ có 45 tổ chức cơ sở đảng trong DNNNN, với 776 đảng viên.

Còn so sánh với số lượng doanh nghiệp, hiện cả tỉnh có gần 9.000 doanh nghiệp nhưng chỉ 0,5% số doanh nghiệp này có tổ chức đảng. Do không có tổ chức đảng, đã có không ít tình huống phức tạp về tư tưởng, trật tự an toàn xã hội trong khu vực doanh nghiệp chậm được phát hiện và xử lý kịp thời.