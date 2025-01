Quốc phòng - An ninh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng thăm các đơn vị thuộc Công an Quảng Nam (QNO) - Chiều 20/1/2025, đoàn công tác Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động và Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đoàn công tác Tỉnh ủy thăm Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh. Ảnh: H.Q

Thăm Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ mục tiêu, giúp nhân dân phòng chống thiên tai,… Qua đó, đóng góp tích cực vào thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Năm 2024, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tổ chức gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện 137 ca tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp. Qua đó, phát hiện nhiều vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, pháo nổ; giải tán hàng chục nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối an ninh trật tự, lạng lách, đánh võng; bắt giữ và bàn giao hàng chục đối tượng, phương tiện, tang vật liên quan khác. Đồng thời ra quyết định xử phạt 48 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước hàng chục triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng tặng quà tết Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh. Ảnh: H.Q

Đơn vị phân công hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá chuyên án về ma túy, các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự; truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; thi hành lệnh bắt bị can, khám xét chỗ ở, thực nghiệm điều tra,...

Với những thành tích đạt được, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh được Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen; đơn vị vinh dự 3 năm liền được công nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, không có cán bộ, chiến sĩ sai phạm phải kiểm điểm hoặc xử lý kỷ luật.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh. Ảnh: H.Q



Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng, năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và trước tình hình các loại tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh cần bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Đảng ủy Công an tỉnh để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, tiên phong phòng chống tội phạm. Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động là tấm gương sáng về tinh thần tận tụy với công việc, xứng đáng với lý tưởng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng gửi lời chúc tốt đẹp và trao phần quà đến cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi thăm Trại tạm giam Công an tỉnh. Ảnh: H.Q

Thăm, chúc tết Trại tạm giam Công an tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, đảm bảo không xảy ra tình trạng can, phạm nhân tự sát, trốn trại, gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng tặng quà Trại tạm giam Công an tỉnh. Ảnh: H.Q

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng mong muốn Trại tạm giam Công an tỉnh thực hiện tốt chế độ, chính sách và quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động để người bị tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù có thêm động lực cải tạo tốt, sớm tái hòa nhập cộng đồng. Động viên, quan tâm để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, nhất là chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ nhận nhiệm vụ trực gác, không được về tết.