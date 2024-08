An ninh trật tự Phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho nhân viên ngành điện lực (QNO) - Chiều 23/8, Công ty Điện lực Quảng Nam phối hợp Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Tam Kỳ phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, công nhân viên.

Buổi tuyên truyền diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: VIỆT HẢO

Buổi tuyên truyền tổ chức bằng hình thức tập trung tại Điện lực Tam Kỳ kết hợp trực tuyến đến các phòng ban, đơn vị trực thuộc, tổ đội sản xuất của Công ty Điện lực Quảng Nam.

Cán bộ, công nhân viên ngành điện lực được thông tin tình hình vi phạm an toàn giao thông; phổ biến Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Xử lý vi phạm hành chính; các quy định về nồng độ cồn, tốc độ, kinh doanh vận tải hàng hóa, hành vi bị nghiêm cấm và hình thức xử lý... Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu tuyệt đối đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động.

Hằng năm, Công ty Điện lực Quảng Nam thực hiện khoảng 70.000 lượt công tác, người lao động di chuyển trên nhiều địa hình, điều kiện thời tiết phức tạp, làm việc cả ban đêm, nhất là chịu áp lực về thời hạn xử lý sự cố, sửa chữa điện cho khách hàng… nên luôn tiềm ẩn nguy cơ bị tai nạn giao thông.

Nhờ đẩy mạnh các biện pháp, từ năm 2023 đến nay, công ty không xảy ra trường hợp bị tai nạn giao thông.