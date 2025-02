Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu: "Những địa phương không hoàn thành s ố hóa Sổ hộ tịch sau ngày 7/3, mời về làm việc với tỉnh"

Chính trị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu: "Những địa phương không hoàn thành số hóa Sổ hộ tịch sau ngày 7/3, mời về làm việc với tỉnh" (QNO) - Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khi chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về thực hiện nhiệm vụ số hóa Sổ hộ tịch vào chiều nay 18/2.

Quang cảnh cuộc làm việc tại điểm cầu UBND tỉnh vào chiều 18/2. Ảnh: TÂM ĐAN

Qua nghe báo cáo của Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã yêu cầu các xã Sông Kôn, Zà Hung (Đông Giang) và Trà Mai (Nam Trà My) báo cáo nguyên nhân chưa thực hiện nhiệm vụ số hóa Sổ hộ tịch. Đây là 3 địa đơn vị cấp xã trong tỉnh thực hiện số hóa Sổ hộ tịch đạt tỷ lệ 0%.

Đồng chí Hồ Quang Bửu cũng yêu cầu lãnh đạo UBND các huyện có tỷ lệ thấp, tiến độ thực hiện chậm (gồm Đông Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Điện Bàn, Hội An, TP.Tam Kỳ) báo cáo, cam kết thời gian hoàn thành số hóa Sổ hộ tịch.

Theo đó, yêu cầu các địa phương này phải hoàn thành trước ngày 7/3, các huyện còn lại hoàn thành trước ngày 4/3.

“Tôi đề nghị lãnh đạo các địa phương quyết tâm chỉ đạo hơn nữa, nếu không sẽ tiếp tục trễ hạn. Tinh thần là, những địa phương cấp huyện chưa phát biểu hôm nay phải hoàn thành số hóa Sổ hộ tịch trước ngày 4/3.

Đề nghị Sở Tư pháp tích cực hướng dẫn các địa phương, nếu cần phải trực tiếp xuống hỗ trợ. 17 giờ hàng ngày, sở có báo cáo gửi UBND tỉnh nắm, theo dõi. Sau ngày 7/3, sở báo cáo, tham mưu UBND tỉnh mời các huyện chưa hoàn thành về làm việc” – đồng chí Hồ Quang Bửu yêu cầu.

Ông Đặng Văn Đào - Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo Sở Tư pháp, đến nay, Quảng Nam hoàn thành số hóa 642.806/1.443.893 dữ liệu hộ tịch (đạt 44,5%).



Có 3 xã chưa thực hiện gồm Sông Kôn, Zà Hung (Đông Giang) và Trà Mai (Nam Trà My). Bên cạnh đó có 24 xã/phường thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch đạt dưới 10%; 73 xã/phường/thị trấn đạt dưới 50%.



Các địa phương có tỷ lệ rất thấp, tiến độ thực hiện chậm như Đông Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Điện Bàn, Hội An.

[VIDEO] - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu kết luận cuộc họp: