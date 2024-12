Du lịch Phó Tổng Thư ký UN Tourism cùng hàng trăm đại biểu quốc tế trải nghiệm làng du lịch tốt nhất Trà Quế (QNO) - Sáng 11/12, đoàn đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn lần thứ nhất của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) tổ chức tại Quảng Nam đã đến trải nghiệm làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP.Hội An).

Đại biểu thực hiện nghi thức kéo băng vinh danh làng rau Trà Quế là làng du lịch tốt nhất năm 2024. Ảnh: Q.T

Tại đây, Phó Tổng Thư ký UN Tourism - bà Zoritsa Urosevic cùng đại diện lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và chính quyền địa phương đã thực hiện nghi thức kéo băng vinh danh làng du lịch tốt nhất năm 2024 cho làng rau Trà Quế vừa được UN Tourism công nhận.

Trong chương trình tham quan, các đại biểu đã hòa mình vào không gian đồng quê yên ả, thoang thoảng hương thơm của các loại rau gia vị; được trải nghiệm hoạt động chợ quê và các sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Bà Zoritsa Urosevic - Phó Tổng Thư ký UN Tourism trải nghiệm các loại bánh đặc sắc. Ảnh: Q.T

Đại biểu hào hứng tìm hiểu thông tin và nếm thử các loại bánh. Ảnh: Q.T

Đồng thời tham quan các di tích lịch sử lâu đời; tìm hiểu các thông tin du lịch làng rau; tham gia các trò chơi dân gian; trải nghiệm các hoạt động trồng trọt của người nông dân Trà Quế và thưởng thức ẩm thực địa phương tại các hộ dân trong làng.

Đại biểu trải nghiệm ngâm chân bằng dược liệu tại làng rau Trà Quế. Ảnh: Q.T

Đồng loạt vào bếp trải nghiệm nấu ăn. Ảnh: Q.T

Đại biểu quốc tế hào hứng trải nghiệm nấu ăn tại làng rau Trà Quế. Ảnh: Q.T

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, đây là cơ hội tuyệt vời để giới thiệu hình ảnh nông thôn thanh bình, đặc sắc của Hội An. Qua đó, hứa hẹn mở ra những tín hiệu khả quan trong công tác xây dựng hình ảnh, truyền thông quảng bá điểm đến, phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng bền vững tại Hội An, Quảng Nam trong thời gian đến.

[VIDEO] - Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn lần thứ nhất của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) trải nghiệm làng rau Trà Quế: