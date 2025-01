Phòng ngừa hiểm họa từ pháo nổ, Quảng Nam kêu gọi cộng đồng chung tay

Nỗi lo từ pháo tự chế

Khuya 24/12/2024, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang 2 đối tượng mang theo 42 viên pháo tự chế với tổng khối lượng khoảng 8kg đang trên đường đi tiêu thụ.

Tiếp đó, ngày 30/12/2024, Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ hình sự hai đối tượng khác trú tại Núi Thành và Thăng Bình, do có hành vi sản xuất, tàng trữ và mua bán pháo hoa nổ trái phép.

Đáng chú ý, khám xét nơi ở của một trong hai đối tượng, công an TP.Tam Kỳ phát hiện bên cạnh hàng trăm viên pháo hoa nổ, hộp pháo hoa nổ, đối tượng còn tàng trữ nhiều hóa chất nguy hiểm và dụng cụ để chế tạo pháo như KClO3, lưu huỳnh, than... Đối tượng khai nhận đặt mua hóa chất trên mạng sau đó tự chế pháo để bán cho nhiều người khác.

Mới đây nhất, ngày 8/1/2025, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang kiểm tra, phát hiện một tài xế xe đầu kéo (quê tỉnh Bình Định) vận chuyển hơn 9kg pháo hoa nổ trái phép qua biên giới. Tài xế này khai nhận vận chuyển số pháo hoa trên từ Lào về Việt Nam để sử dụng trong dịp Tết.

Ngăn ngừa từ cộng đồng

Nhiều giải pháp đã và đang được triển khai trong bối cảnh công an tỉnh đang ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Phong trào vận động giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ vẫn đang được duy trì ở cơ sở, có tác động tích cực đến việc phòng ngừa hiểm họa từ pháo nổ, pháo tự chế.

Qua nắm tình hình, ngày 9/1/2025, Công an xã Bình Triều (huyện Thăng Bình) đã vận động một thiếu niên tên P.N.H. (SN 2010, thôn Vân Tây, xã Bình Triều) giao nộp 151 viên pháo nổ tự chế. Thiếu niên này cũng đã nộp một số nguyên vật liệu (bột lưu huỳnh, kali clorid, natri, bột than, giấy chế tạo pháo…) cho cơ quan chức năng.

Công an xã Bình Triều cho hay, P.N.H. mua nguyên liệu từ mạng xã hội và học theo một số video clip trên mạng để chế tạo pháo. Gia đình em H. cũng đã ký cam kết quản lý, giáo dục để con mình không tái phạm, dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm từ chế tạo pháo trái phép.

Pháo nổ không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng mà còn có thể dẫn đến các thảm họa cháy nổ và thiệt hại lớn về tài sản. Đầu năm 2024, một vụ tai nạn do chế tạo pháo nổ trái phép tại Duy Xuyên khiến một em học sinh tử vong và một em khác bị thương, là lời cảnh báo về những thương tích, tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra.

Lãnh đạo Công an Quảng Nam cho hay đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tăng cường cảnh báo về những ẩn họa từ pháo nổ, khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, hiện nay có rất nhiều video hướng dẫn cách làm pháo nổ tự chế hoặc thông tin bán, cung cấp các loại pháo nổ dịp Tết. Người dân, nhất là học sinh cần tỉnh táo và tuyệt đối không làm theo bởi đó đều là các hành vi vi phạm pháp luật.

Để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội, mọi công dân cần hiểu đúng và tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, đặc biệt là pháo nổ. Khi phát hiện hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép pháo nổ, người dân nên chủ động trình báo cơ quan công an gần nhất.

Theo thông tin từ Công an Quảng Nam, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, trên địa bàn Quảng Nam xảy ra 19 trường hợp bị tai nạn do pháo. Trong đó có 2 người chết, 1 người bị thương do chế tạo pháo; 17 người bị thương tích do sử dụng pháo. Phần lớn trường hợp bị tai nạn do pháo đều liên quan đến học sinh.

Mới đây, Công an Quảng Nam cũng đã có công văn gửi Sở GD-ĐT đề nghị ngành giáo dục tăng cường phối hợp với công an địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý, ngăn ngừa sử dụng pháo trái phép.