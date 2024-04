Phong phú hội thi phòng chống lao động trẻ em dành cho học sinh

Từ tháng 3/2024 đến nay, 14 trường tiểu học trên địa bàn TP.Tam Kỳ tổ chức hội thi rung chuông vàng và 10 trường THCS tổ chức hội thi Ai là triệu phú.

Học sinh tham gia hội thi trả lời câu hỏi xoay quanh các nội dung: các quyền cơ bản của trẻ em trong Luật Trẻ em; quy định của pháp luật và chính sách về LĐTE; dấu hiệu nhận biết LĐTE; nhận diện nguy cơ và tổn hại liên quan đến LĐTE; kỹ năng an toàn và tự bảo vệ để phòng ngừa, giảm thiểu LĐTE; sử dụng mạng an toàn; phòng tránh bị bóc lột và xâm hại trên môi trường mạng; định hướng nghề nghiệp; kỹ năng sống (giá trị của lao động, cách kiếm tiền và tiêu tiền, bảo vệ bản thân, giao tiếp, làm việc nhóm,…); di cư an toàn.