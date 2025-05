Quốc phòng - An ninh Diễn đàn nhân dân góp ý xây dựng lực lượng công an tại Tam Kỳ: Khẳng định vai trò của công an chính quy Diễn đàn nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng công an 4 xã, phường vùng Đông được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ tổ chức vừa qua đã ghi nhận ý kiến của người dân về vai trò của lực lượng công an các địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Công an xã Tam Thăng tuần tra trên Sông Đầm. Ảnh: Quang Sơn

Đảm bảo ANTT tại cơ sở

Ông Nguyễn Ba - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ cho biết, diễn đàn nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng công an cấp xã được tổ chức trong bối cảnh bộ máy Công an nhân dân đang từng bước được kiện toàn, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, chủ trương bỏ cấp huyện trong tổ chức công an của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một bước đi mang tính đột phá trong cải cách hành chính và tổ chức bộ máy.

“Diễn đàn được tổ chức đầu tiên tại 4 xã, phường vùng Đông của thành phố với mong muốn phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đóng góp ý kiến về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ; tinh thần trách nhiệm, năng lực thực thi nhiệm vụ trong giải quyết thủ tục hành chính và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn” - ông Ba nói.

Theo báo cáo của công an các địa phương Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thăng, An Phú, từ đầu năm 2025 đến nay tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định. Lực lượng công an xã, phường làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT.

Tình hình tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội trên địa bàn được kiềm chế; các vụ việc vi phạm pháp luật khi xảy ra đều được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp kéo dài.

Công an các đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm giao thông, nhất là tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Đồng thời triển khai hiệu quả các quy định về quản lý cư trú, lưu trú, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, đặc biệt là các khu nhà trọ tại Khu công nghiệp Tam Thăng...

Đặc biệt, công an các địa phương đã xây dựng nhiều mô hình tự quản như: tổ tự quản “5 trong 1”, “Camera an ninh” đã góp phần tích cực trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở đã được người dân nêu lên tại diễn đàn. Cụ thể như tình trạng mất an toàn giao thông tại Khu công nghiệp Tam Thăng do người dân chiếm dụng lòng lề đường để họp chợ, buôn bán; tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra tại các nút giao thông trên địa bàn xã Tam Phú và phường An Phú; tình trạng học sinh sử dụng xe máy phân khối lớn đến trường...

Người dân xã Tam Thăng tham gia ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: Quang Sơn

Cùng với đó, các vấn đề liên quan đến tội phạm ma túy, trộm cắp, đánh bạc hoạt động trá hình diễn ra gây bức xúc trong nhân dân các địa phương.

Đặc biệt, hiện nay tình trạng đánh bắt thủy sản bằng xung điện và sử dụng bẫy lưới tàng hình để săn bắt chim khu vực Sông Đầm vẫn diễn ra, chưa được xử lý triệt để.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Tấn Khiết ở phường An Phú đề xuất cần tăng cường công tác phối hợp của công an 3 địa phương Tam Thăng, Tam Phú và An Phú trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân. Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học tại Sông Đầm.

Tại diễn đàn, Thượng tá Nguyễn Ngọc Kim - Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh đề nghị công an 4 địa phương tập trung xử lý dứt điểm các nội dung ý kiến của nhân dân đã phản ánh tại diễn đàn.

Thời gian đến, công an các địa phương cần tiếp tục bám sát địa bàn, kịp thời nắm tình hình và xử lý các vụ việc, tăng cường công tác phối hợp đảm bảo ANTT và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.