An ninh trật tự Nhân dân vùng đông Tam Kỳ góp ý xây dựng lực lượng công an cơ sở (QNO) - Sáng nay 6/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ tổ chức diễn đàn nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng công an xã năm 2025 đối với Công an xã Tam Thăng, xã Tam Phú, xã Tam Thanh và phường An Phú.

Đông đảo cán bộ và nhân dân các địa phương tham dự diễn đàn. Ảnh: QUANG SƠN

Báo cáo tại diễn đàn, đại diện công an các xã, phường cho biết, hiện nay các đơn vị đều có tổ chức bộ máy theo mô hình công an xã chính quy; cán bộ đều được đào tạo bài bản, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

Lực lượng công an xã, phường làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tình hình tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội trên địa bàn các xã, phường vùng Đông được kiềm chế; các vụ việc vi phạm pháp luật khi xảy ra đều được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp kéo dài.

Công an các đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm giao thông, nhất là tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, chạy xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm. Đồng thời triển khai hiệu quả các quy định về quản lý cư trú, lưu trú, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng.

Người dân xã Tam Thăng góp ý xây dựng đội ngũ công an cơ sở. Ảnh: QUANG SƠN

Nhân dân tham dự diễn đàn bày tỏ sự yên tâm khi lực lượng công an xã, phường ngày càng chính quy, tinh nhuệ, an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn được ổn định. Bên cạnh đó, mong muốn lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực còn tiềm ẩn phức tạp về các loại tội phạm như ma túy, trộm cắp.

Người dân kiến nghị Công an xã Tam Thăng, phường An Phú quyết liệt hơn trong xử lý hành vi đánh bắt hải sản bằng xung điện trên sông Đầm. Công an các địa phương tăng cường tuyên truyền những thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội để người dân chủ động phòng tránh...