Quốc phòng - An ninh Quảng Nam giao ban phối hợp các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự (QNO) - Chiều 24/4, tại huyện Núi Thành, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị giao ban phối hợp giữa các lực lượng trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Quang cảnh hội nghị giao ban phối hợp thực hiện Nghị định số 03 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019 của Chính phủ về công tác phối hợp giữa các lực lượng trong bảo đảm an ninh, trật tự.

Dự hội nghị có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Sư đoàn 315 cùng đại diện các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh.

Trong quý I năm 2025, các lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc Nghị định số 03.

Các lực lượng đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các thế lực thù địch, các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng.

Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Công tác giao ban, trao đổi thông tin được duy trì thường xuyên, giúp thống nhất đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải quyết các vấn đề an ninh trật tự, không để phát sinh các vụ việc phức tạp.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đẩy mạnh phối hợp trong thời gian tới, tập trung nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng phản động, chống đối chính trị, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới và trên biển.

Lực lượng công an phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Các lực lượng sẽ tăng cường triển khai phương tiện, biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm an ninh trật tự, an ninh mạng, an ninh thông tin và truyền thông.

Đồng thời công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sẽ được đẩy mạnh, kết hợp với tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong bối cảnh tình hình mới.