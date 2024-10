Quốc phòng - An ninh Lực lượng vũ trang Quảng Nam phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm (QNO) - Chiều 17/10, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (Tam Quang, Núi Thành), hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quý III năm 2024 đã được Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp các lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an Quảng Nam tổ chức.

Các đơn vị tham dự hội nghị. Ảnh: N.T

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh cùng các đơn vị quân đội trên địa bàn.

Trong quý III/2024, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, duy trì tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hội nghị có sự tham gia của các lực lượng Vùng cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Quảng Nam. Ảnh: N.T

Các đơn vị đã trao đổi 852 tin tức, kiểm tra xác minh 104 thông tin, qua đó kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giữ vững an ninh trật tự. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng với 178 đợt, thu hút hơn 12.400 lượt người tham dự. Các chương trình như “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, “Vì an ninh chủ quyền biển, đảo” cũng được thực hiện hiệu quả.

Về đấu tranh phòng chống tội phạm, các lực lượng đã bắt giữ 5 vụ liên quan đến ma túy, pháo nổ và động vật quý hiếm, cùng nhiều vụ khác về tội đánh bạc và trộm cắp. Ngoài ra, các lực lượng đã phối hợp nắm bắt tình hình an ninh trên biển, kiểm soát hoạt động tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Quảng Nam và xử lý vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp.