Người dân, du khách thành tâm lễ chùa, cầu may dịp Tết Nguyên tiêu ở Hội An

(QNO) – Đã thành lệ, vào dịp Tết Nguyên tiêu hằng năm, người dân Hội An và du khách khắp nơi sẽ đến chùa, các hội quán, di tích tín ngưỡng để bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với các chư Phật, chư thần, các bậc tiền nhân để dâng hương, dâng lễ cầu mong năm mới ấm no, hạnh phúc.

Khi màn sương sớm và không khí se lạnh ngày đầu xuân vẫn còn giăng trên khắp những ngã đường phố Hội, nhiều người dân và du khách đã chuẩn bị sẵn hoa quả, đến lễ Chùa Ông, hội quán Phước Kiến và các di tích tâm linh khác trong khu phố cổ. Tiếng chuông chùa nhẹ ngân, chẳng ai bảo ai, từ người trẻ đến người già đều nói nhẹ, đi khẽ, cùng nhau dâng nén hương trầm, cầu phước, cầu tài lộc và công việc thuận lợi.

Sau khi dâng hương, mọi người thường xin xăm, xin nhánh thần tài, đồng xu may mắn hoặc hoa quả cúng Phật Bà để mang về cho trẻ em... Rồi cùng nhau thưởng lãm cảnh chùa, tận hưởng không gian yên tĩnh, trong lành, dưới những tia nắng dịu nhẹ đầu ngày,…

Ghi nhận của chúng tôi trong sáng 5/2 (nhằm ngày rằm tháng Giêng), có hàng trăm lượt người đến thăm, viếng Chùa Ông, hội quán Phước Kiến, hội quán Quảng Đông và các cơ sở, di tích tín ngưỡng trong phố cổ. Nét văn hóa này của người dân và du khách, nhất là du khách người Hoa là thông lệ, góp phần làm nên nét đặc sắc cho ngày Tết Nguyên tiêu ở Hội An.

Tết Nguyên tiêu ở Hội An mang nét văn hóa đặc trưng, riêng có của vùng đất này so với nhiều khu vực trong nước và châu Á. Đây là sự giao thoa, tiếp biến giữa văn hóa bản địa với văn hóa các nước Trung Quốc, Nhật Bản trong suốt thời kỳ phồn thịnh của thương cảng Hội An.

Với người Hội An, họ xem Tết Nguyên tiêu là lễ hội truyền thống mang ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công ơn người khai sáng, lập làng, phù hộ nhân dân,… Đồng thời, cầu mong mưa thuận gió hòa, xóm làng yên vui, cầu may mắn, tài lộc.