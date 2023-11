Vùng cao lũ dâng, nhiều nơi xuất hiện sạt lở đất

Bắc Trà My dừng các cuộc họp không cần thiết để phòng chống mưa lũ

VĂN BÌNH | 14/11/2023 - 11:22

(QNO) - Từ tối 13 đến sáng nay 14/11, Bắc Trà My liên tục có mưa to đến rất to. Lũ trên sông suối dâng cao khiến nhiều tuyến đường huyết mạch từ trung tâm huyện về các xã và lên huyện Nam Trà My đã bị chia cắt. Các ngầm sông Trường, sông Nước Oa trên quốc lộ 40B qua các xã Trà Sơn, Trà Tân bị ngập sâu hơn 1m. Vì vậy, địa phương sẽ dừng các cuộc họp không cần thiết để phòng chống mưa lũ.