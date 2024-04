Phú Ninh luân chuyển cán bộ đối với 6 trường hợp

Quang cảnh hội nghị sáng nay 3/4. Ảnh: N.Đ

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh cho biết, trong quý I đã tập trung lãnh đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và bổ sung cấp ủy ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu. Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và cơ sở đối với 6 trường hợp; đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 12 tổ chức đảng và 4 đảng viên; kết nạp được 12/87 đảng viên.

Trên lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thuần ước đạt 611,8 tỷ đồng, đạt 19,8% so với kế hoạch, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023; giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ ước đạt 1.035,7 tỷ đồng, đạt 25,3% so với kế hoạch, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong quý I/2024, Phú Ninh thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ đối với 6 trường hợp. Ảnh: N.Đ

Trong quý II, ông Vũ Văn Thẩm – Bí thư Huyện ủy Phú Ninh yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cần bám sát nghị quyết, chương trình công tác của cấp ủy, tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện hoàn thành khối lượng công việc đề ra trong năm đạt trên 60%.

Đồng thời, tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thể hiện quyết tâm cao trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.