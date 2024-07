Nhà nước và cử tri Phú Ninh tiếp nhận 2 dự án mới đăng ký đầu tư tại Cụm công nghiệp Chợ Lò (QNO) – Báo cáo tại Kỳ họp thứ 15 của HĐND huyện Phú Ninh (khóa XII) diễn ra sáng nay 8/7, UBND huyện Phú Ninh cho biết, trong 6 tháng đầu năm đã tập trung công tác hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục để thực hiện các dự án đầu tư vào địa bàn.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 15 của HĐND huyện Phú Ninh sáng nay 8/7. Ảnh: N.Đ

Kết quả, tại Cụm công nghiệp Chợ Lò đã khởi công xây dựng 2 dự án, tiếp nhận 2 dự án mới đăng ký đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm cũng đã cấp mới 137 giấy phép đăng ký hộ kinh doanh và 6 hợp tác xã trên địa bàn.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đạt hơn 1.243,7 tỷ đồng, bằng 40,3% so với kế hoạch, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2023; giá trị sản thương mại – dịch vụ đạt hơn 1.966,8 tỷ đồng, đạt 48,1% so với kế hoạch, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Đánh giá về những kết quả đạt được, ông Vũ Văn Thẩm – Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn. Như thu ngân sách chưa đạt kế hoạch, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn rất thấp; tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm tuy được tập trung chỉ đạo nhưng chưa đạt yêu cầu như đường ĐH12, Trường Mẫu giáo Anh Thơ, Dự án Liên kết vùng miền Trung, công tác lập thủ tục đầu tư công trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2024 chậm…

Trong 2 ngày, HĐND huyện sẽ tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân và đề xuất những giải pháp, từ đó tạo quyết tâm chính trị cao hơn để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 mà Nghị quyết HĐND huyện tại Kỳ họp thứ 12 đã đề ra.