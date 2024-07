6 tháng đầu năm, Phú Ninh kết nạp mới 54 đảng viên

Triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 61 tổ chức đảng và 35 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế; đồng thời xử lý nghiêm sai phạm, trong đó xử lý kỷ luật mức khiển trách 1 đảng viên, cảnh cáo 1 và khai trừ Đảng 1 trường hợp.

Về phát triển kinh tế - xã hội, trong 6 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phú Ninh đạt gần 1.244 tỷ đồng, bằng 40,3% so với kế hoạch, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt gần 1.967 tỷ đồng, đạt 48,1% so với kế hoạch, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 71,258 tỷ đồng, bằng 55,65% kế hoạch tỉnh giao và 45,67% kế hoạch huyện giao (bằng 98,06% so với cùng kỳ năm 2023).