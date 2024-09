Xã hội Phú Ninh tiếp nhận gần 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc thiệt hại do bão số 3 (QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh cho biết, tính đến ngày 19/9, đơn vị đã tiếp nhận được hơn 78,3 triệu đồng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các xã, thị trấn… trên địa bàn huyện gởi về ủng hộ nhân dân miền Bắc khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Tại buổi phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh, cán bộ, nhân viên, người lao động Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và 11 xã, thị trấn đã ủng hộ hơn 17,3 triệu đồng.

Cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 xã, thị trấn của huyện Phú Ninh tham gia ủng hộ. Ảnh: Q.V

Tại kỳ họp HĐND huyện Phú Ninh lần thứ 16, Khóa XII diễn ra ngày 18/9, Thường trực HĐND huyện Phú Ninh đã phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc theo tinh thần kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Các đại biểu dự kỳ họp đã quyên góp ủng hộ với số tiền 23,5 triệu đồng.

Thường trực HĐND huyện Phú Ninh đã phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Q.V

Tại thôn An Thọ (xã Tam An, huyện Phú Ninh), Ban nhân thôn phát động kêu gọi bà con chung tay, chia sẻ ủng hộ bà con nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt do bão số 3 bằng nhiều hình thức như trực tiếp, nhóm Zalo và trên Facebook... Sau một ngày phát động đến trưa 19/9 đã có 123 cá nhân là cán bộ, nhân dân trong thôn ủng hộ hơn 20 triệu đồng.

Cán bộ, nhân dân thôn An Thọ, xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống. Ảnh: Q.V

Hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh và 11 xã, thị trấn tiếp tục kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm… trên địa bàn huyện Phú Ninh bằng hành động thiết thực, với tấm lòng sẻ chia ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành phố miền Bắc vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.