Xã hội Công an huyện Tây Giang quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc (QNO) - Qua 2 ngày phát động (16 và 17/9), Công an huyện Tây Giang đã vận động hơn 61,4 triệu đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc.

Công an huyện Tây Giang quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc. Ảnh: L.T

Trung tá Lương Quốc Nghĩa - Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an huyện Tây Giang kêu gọi cán bộ, chiến sĩ chung tay cùng đồng bào cả nước hướng về nhân dân các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lụt, sạt lở đất. Qua đó, giúp họ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trên tinh thần tự nguyện, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tây Giang đồng lòng hưởng ứng, tham gia đóng góp. Tổng số tiền quyên góp đến nay là hơn 61,4 triệu đồng.