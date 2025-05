Nguồn điện "chập chờn" trên vùng cao Tây Giang

“

Máy móc in ấn rất kỵ mất điện, dễ bị chập cháy IC, bo mạch. Có hôm đang in hồ sơ cho các xã vùng cao, khách chờ cả buổi mà không có điện trở lại, đành bỏ về tay không. Chúng tôi lỗ vốn vì đâu thể tính tiền khi chưa in xong.

Anh Nguyễn Đức Thọ