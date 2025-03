Xã hội Phụ nữ Thăng Bình nâng cao vị thế, năng lực làm chủ cuộc sống qua một hội thi (QNO) - Giỏi việc nước, đảm việc nhà, các cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Thăng Bình cũng rất khéo léo, hòa mình vào vai các cô gái vùng cao Tây Bắc ở phần thi nhảy sạp; khỏe khoắn trong các động tác nhảy dân vũ; có lúc lại lắng đọng, suy tư trong các tiểu phẩm tại Ngày hội phụ nữ Thăng Bình thời đại mới.

Nhiều tiết mục nhảy sạp dàn dựng công phu, thể hiện đẹp tại Ngày hội phụ nữ Thăng Bình thời đại mới. Ảnh: HỒNG NĂM

Chọn trang phục của đồng bào H'mông, trên nền nhạc liên khúc “Hoa núi - Giải phóng Điện Biên”, những cô gái quê hương xã Bình Quế và các chàng trai khoác màu xanh áo lính đã hòa mình vào điệu nhảy sạp đặc trưng của đồng bào vùng cao Tây Bắc.

Các chàng trai, cô gái xã Bình Quế khéo léo, uyển chuyển theo từng nhịp sạp. Ảnh: GIANG BIÊN

Điệu nhảy sạp được biên đạo khá chỉnh chu, đơn vị xã Bình Quế tái hiện chân thực sự khốc liệt của chiến tranh và tinh thần chiến đấu quả cảm của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do. Câu chuyện kết thúc trong niềm vui đón mừng chiến thắng được các diễn viên thể hiện đồng điệu, khéo léo, uyển chuyển theo từng nhịp sạp.

[VIDEO] - Đơn vị xã Bình Quế tái hiện tinh thần đấu tranh giành độc lập, tự do của quân và dân ta bằng điệu nhảy sạp đặc trưng của đồng bào vùng cao Tây Bắc:

Chị Nguyễn Thị Mỹ Vân (xã Bình Quế) cho hay, là giáo viên nên trang phục truyền thống áo dài quá đỗi quen thuộc nhưng hôm nay được khoác lên trang phục của đồng bào H'mông, theo từng nhịp sạp của đội, tôi cảm thấy rất tự hào, tự tin kể câu chuyện về quá khứ hào hùng của dân tộc.

[VIDEO] - Chị Nguyễn Thị Mỹ Vân thấy vui khi lần đầu tiên mặc trang phục phụ nữ dân tộc H'mông:

Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu từ đầu năm 2025, được Hội LHPN xã Bình Triều lựa chọn cho tiểu phẩm dự thi lần này.

Chị Lâm Thị Nguyệt (xã Bình Triều) cho biết: Những hành vi uống rượu bia, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ… được đơn vị dàn dựng để lên án, vừa cũng truyền đi thông điệp để mọi người tham gia giao thông an toàn. Đơn vị cũng không theo hình thức đối đáp thông thường mà sử dụng hát dân ca để câu chuyện được mềm mại, lắng đọng hơn.

Một cảnh diễn của tiểu phẩm “Cạm bẫy cuộc đời” - đơn vị xã Bình Trị đạt giải Nhất phần thi tiểu phẩm. Ảnh: HỒNG NĂM

Tiểu phẩm đạt giải Nhất của Hội LHPN xã Bình Trị có tựa đề “Cạm bẫy cuộc đời”. Chủ đề không mới, nhưng với diễn xuất nhập vai, cán bộ, hội viên xã Bình Trị đã lột tả sự thật về câu chuyện gắn mác “việc nhẹ lương cao”, vì nhẹ dạ cả tin nhiều cô gái trẻ không may sa vào các đường dây mại dâm, buôn người. Và trớ treo thay, “ tú bà” trong câu chuyện này lại là mẹ ruột của cô gái do chính tay mình dẫn dắt con vào đường lầm lỗi. Câu chuyện nhấn mạnh vai trò tổ chức hội phụ nữ là then chốt đã phối hợp giúp lực lượng công an điều tra, khám phá nhanh các vụ việc.

Không gian trưng bày sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ Thăng Bình. Ảnh: HỒNG NĂM

Bà Trần Thị Thu Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Thăng Bình cho biết, ngày hội phụ nữ Thăng Bình thời đại mới “Đoàn kết -sáng tạo - hội nhập - phát triển” có 20 đơn vị Hội LHPN xã, thị trấn tham gia. Ngày hội diễn ra với các nội dung trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ, gian hàng ẩm thực. Ở hội thi dân vũ, nhảy sạp, có kết hợp 3 phần thi dân vũ thể thao, nhảy sạp và tiểu phẩm, thu hút 300 diễn viên tham gia; nội dung dự thi đa dạng, phong phú, các đơn vị có sự chuẩn bị công phu, đầu tư hoành tráng.

[VIDEO] - Hội thi dân vũ thể thao tại ngày hội thu hút 300 cán bộ, hội viên tham gia:

Mỗi đơn vị đã cống hiến cho khán giả những động tác dân vũ đẹp, sự biến tấu đội hình mới lạ trên nền các ca khúc cách mạng ca ngợi quê hương, đất nước, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Phần thi dân vũ của Hội LHPN thị trấn Hà Lam đoạt giải Nhất. Ảnh: GIANG BIÊN

Hay khán giả có lúc đã hòa mình vào những bước nhảy uyển chuyển, khỏe khoắn và chính xác theo từng nhịp sạp của những cô gái rực rỡ sắc màu trong trang phục đậm chất núi rừng Tây Bắc. Ở phần tiểu phẩm, các đơn vị đã chia sẻ những câu chuyện gần gũi song có giá trị giáo dục cao để truyền đi thông điệp về xây dựng cuộc sống ngày mai đẹp hơn.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải tại ngày hội. Ảnh: HỒNG NĂM

"Ngày hội đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội để đất nước Việt Nam vươn mình" - bà Trần Thị Thu Nguyệt nói.